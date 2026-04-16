不夠友善？高雄宮廟教堂無障礙達標率僅1.3% 市府將盤點

台灣進入超高齡社會，民代指高雄宮廟無障礙設施達標率僅百分之一點三，全市區公所、戶政事務所、里活動中心無障礙設施也不合格，對行動不便者極不友善，「連主管機關自己都不及格」。民政局表示將全面清查盤點，分階段改善。

民政局長閻青智說，高雄立案宗教團體逾一千五百個，短期全面清查確有困難，將推動清查與輔導計畫，並參考其他縣市作法，爭取預算進行示範性推動，帶動改善。

議員鄭孟洳昨質詢，指宗教場所不只是信仰中心，更是長者日常生活據點，但多數建築階梯多、動線狹窄，廁所更不友善。全市一五○七間宮廟、九十九間教堂，依法須設置無障礙設施的宗教建築三百八十一間，僅五間做到，「高雄還算友善城市？」

她說，嘉義縣推出寺廟無障礙坡道修繕補助，設友善寺廟認證制度，三九○座寺廟響應，完成率達百分之九十二點四，竹、苗及雲林、屏東也有類似措施。高雄許多宮廟受限結構與財力，政府更應積極介入輔導。

她另查詢工務局無障礙系統發現，民政局所屬殯葬管理處都被列為不合格，區公所、戶政事務所、里活動中心則查無完整無障礙資料。要求市府訂定宗教建築無障礙改善補助辦法並編列預算；推動友善寺廟認證制度；全面盤點宗教與公有建築無障礙設施現況。閻青智回應，將立即啟動所屬機關無障礙設施清查作業，比對盤整。