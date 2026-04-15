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屏菸原民館「花花caucau」 跨域藝術詮釋性別與文化之美

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
變裝皇后跩姬寶貝高偉恩是來義鄉，透過誇張華麗妝容，挑戰僵化性別框架，表演視為靈魂的喘息，轉化個體議題為舞台上絕美姿態。記者劉星君／攝影
變裝皇后跩姬寶貝高偉恩是來義鄉，透過誇張華麗妝容，挑戰僵化性別框架，表演視為靈魂的喘息，轉化個體議題為舞台上絕美姿態。記者劉星君／攝影

展現土地對性別平權與文化認同溫柔擁抱，屏東縣政府原民處在屏菸1936文化基地原民館舉辦「花花caucau」特展，邀請跩姬寶貝高偉恩、馬辰政及楊奕3名跨領域藝術家策展，展期即起至8月30日，透過藝術家對生命深刻自剖，引領觀眾感受性別議題、數位影像與傳統織布工藝交織而成生命盛宴。

縣長周春米說，「花花caucau」展覽透過3名原鄉的藝術家創作，展現跨越性別與傳統間的當代對話，他們汲取家人支持，與原民族群的文化記憶與祖靈精神相互融合，進而激發難能可貴藝術能量，創作成果不僅獨特，更是充滿挑戰與辛苦對話過程，令人驕傲，有滿滿感動與驚喜，未來縣府團隊打造更多平台，讓原住民族的藝術、文化與語言被世界看見。

3名策展藝術家分享創作歷程，變裝皇后跩姬寶貝高偉恩是來義鄉，透過誇張華麗妝容，挑戰僵化性別框架，表演視為靈魂的喘息，轉化個體議題為舞台上絕美姿態，高偉恩說，從小在都市成長，面對性別及認同過程，曾面臨掙扎與困境，最終透過變裝，逐漸找回真正的自己。

三地門鄉的馬辰政以影像作為哲思工具，捕捉人類在誠實與偽裝、抵抗與矛盾瞬間，將稍縱即逝的心緒定格為永恆的視覺剪影，他也特別感謝家中的女性長輩，讓他理解即使外表剛硬，內在仍能如水般柔軟，能自在轉換角色、真誠展現自我。馬辰政曾當社工10年，近兩年開影像創作，作品也曾獲得屏東獎。

瑪家鄉佳義部落楊奕說，他身為人間國寶許春美老師傳習生，織布的「整經」與「理線」比喻為釐清自我與他人關係，在傳統技法織出屬於當代的文化認同，他感謝在部落中汲取各種養分，讓自己成長，逐漸成為更完整的人。

原住民處表示，屏東原民館小藝廊開館以來，嘗試與當代對話，展現屏東對文化包容深度，「caucau」排灣族語意指「人」，特展想傳遞無論身分、性別或身處何種掙扎，只要能誠實面對自我，每個人都能綻放燦爛光彩。

原民處表示，邀請民眾走進這片不設限花徑，繁花中發覺自己生命花語，這裡沒有地圖框限，也沒有畫地自限道路，在「花花caucau」，每個人都能看見最真實且美好的自己，無須依附他人的標籤，只要順應生命本質，都是最燦爛、最美好的人。

瑪家鄉楊奕身為人間國寶許春美老師傳習生，織布的「整經」與「理線」比喻為釐清自我與他人關係，在傳統技法織出屬於當代的文化認同，他感謝在部落中汲取各種養分，讓自己成長，逐漸成為更完整的人。記者劉星君／攝影
瑪家鄉楊奕身為人間國寶許春美老師傳習生，織布的「整經」與「理線」比喻為釐清自我與他人關係，在傳統技法織出屬於當代的文化認同，他感謝在部落中汲取各種養分，讓自己成長，逐漸成為更完整的人。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（右二）、原民處長陳美鈴（右一）在策展團隊帶領下看展。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）、原民處長陳美鈴（右一）在策展團隊帶領下看展。記者劉星君／攝影

屏菸原民館今起展出「花花caucau」特展，邀請跩姬寶貝高偉恩（右二）、馬辰政（左二）及楊奕（右三）三位跨領域藝術家策展，縣長周春米（左三）、原民處長陳美鈴（右一），透過展覽展現屏東對文化包容深度。記者劉星君／攝影
屏菸原民館今起展出「花花caucau」特展，邀請跩姬寶貝高偉恩（右二）、馬辰政（左二）及楊奕（右三）三位跨領域藝術家策展，縣長周春米（左三）、原民處長陳美鈴（右一），透過展覽展現屏東對文化包容深度。記者劉星君／攝影

三地門鄉的馬辰政以影像作為哲思工具，捕捉人類在誠實與偽裝、抵抗與矛盾瞬間，將稍縱即逝的心緒定格為永恆的視覺剪影。記者劉星君／攝影
三地門鄉的馬辰政以影像作為哲思工具，捕捉人類在誠實與偽裝、抵抗與矛盾瞬間，將稍縱即逝的心緒定格為永恆的視覺剪影。記者劉星君／攝影

周春米 屏東

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