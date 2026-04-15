金門80家大用戶齊聚 台電表揚節電模範、打造低碳電網

為強化電網穩定並推動節能減碳，台電金門區營業處今天舉辦115年度高壓大用戶座談會，邀集契約容量達100瓩以上用戶約80戶參與，並表揚在用電調度與節能表現優異的4家單位，展現公私協力推動能源轉型的成果。

此次座談會由台電副總經理陳銘樹預錄節能宣導影片揭開序幕，向與會業者說明節能政策與各項輔導措施，並鼓勵企業透過提升用電效率，強化產業競爭力，會中也針對金門地區供電現況、高壓設備維護重點及復電機制進行說明，協助業者掌握電力管理關鍵。

台電表示，自108年起推動節能診斷服務，已逐步建立從用電分析到設備改善的完整輔導機制。在「廣度服務」方面，針對高壓用戶進行訪視與用電分析，提出具體節電建議；在「深度服務」方面，則透過專業儀器檢測高耗能設備，提供客製化節能改善方案，作為企業汰換設備的重要依據。

本次獲頒感謝狀的包括金門酒廠實業股份有限公司、金門區漁會，以及參與需量反應負載管理表現突出的駿陞事業股份有限公司與國立金門大學。台電指出，這些單位透過調整用電時段、降低尖峰負載，不僅有效節省能源，也協助提升整體供電系統穩定度，成為在地企業實踐社會責任的示範案例。

此外，台電也推廣高壓用戶服務入口網站與「節電作伙來」等措施，鼓勵企業依用電特性調整生產流程，推動「智慧移電」，將部分用電移轉至離峰時段，不僅可降低電費支出，也有助紓解尖峰供電壓力，達到用戶與電力系統雙贏。

台電金門區營業處長顏國俊表示，此次座談會特別安排服務專員與業者面對面交流，即時回應用電問題並提供專業建議。未來將持續透過溝通平台深化合作關係，在確保供電安全與穩定前提下，攜手企業推動節能減碳，朝向低碳永續發展目標邁進。