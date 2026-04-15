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高雄海葬推不動？民代揭缺點：距離遠、限人數、場次少

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府一年舉辦4場聯合海葬儀式。記者郭韋綺／翻攝
高雄市政府一年舉辦4場聯合海葬儀式。記者郭韋綺／翻攝

海葬推不動？民代今指高雄海葬件數與台北市相比「零頭不到」，更點出除了將海葬距離定在15公里太遠，出海時間拉長，且一年僅4場聯合海葬，另限制陪同家屬2人隨行，若增加人數得自掏腰包3萬至5萬元包船，民眾望之卻步，要求降低門檻；殯葬管理處回應，將下修距離到6公里，場次改為每2個月一場。

議員陳慧文表示，高雄市今年上半年65歲以上人口已突破56萬人，老化指數飆升至192%，高齡人口已經比小孩多了將近兩倍，高雄已進入超高齡社會。

陳慧文說，生老病死是每個家庭都會面對的課題，近年民眾對於身後事的觀念逐漸開放，使得環保葬接受度持續提升，不過高雄在環保葬中的海葬政策並不友善，推動成效遠落後其他縣市。

她指出，從數據來看，高雄海葬件數與台北市相比零頭都不到，制度設計存在問題，其中關鍵之一，在於距離規範過於嚴苛。

她說，依中央殯葬管理條例施行細則，只要距離防波堤外6公里即可進行海葬，但高雄市卻規定須到8海浬、相當於15公里，等於是中央法規的2.5倍，如此距離也讓家屬往返時間拉長，在船上往往需耗費兩、三小時，增加負擔。

此外，一年僅辦理4場免費聯合海葬，每位往生者僅限2名家屬陪同登船，在台灣習俗裡，不可能只有兩個人送最後一程，若家屬人數較多，就必須自費包船，市場行情約3萬至5萬元，無形中提高門檻。

陳慧文也舉出台北市、新北市、桃園市及台中市樹葬、花葬與海葬免費，甚至提供7千至2萬元不等的獎勵金，鼓勵民眾將納骨塔骨灰轉為環保葬；反觀高雄，樹葬仍需收費，旗山4千元、燕巢5千元，海葬除聯合場次外須自費，在這樣不友善的制度下，當然推不動。

她建議，檢討海葬距離規定，建議下修至比照中央6公里標準，「15公里真的太遠了」，強化聯合海葬機制，從一年4場提高為至少2個月一場，甚至視成效增加至每月辦理，並放寬家屬登船人數限制，不再僅限2人，船費由市府吸收，讓制度更人性化。

另建立後續紀念與誘因機制，包括設置海葬祈福紀念碑，提供家屬追思空間；並研議環保葬意願書及獎勵金制度，透過關懷據點、宗教場域等管道，加強宣導與觀念溝通。

殯葬處長黃中中允諾，著手修正要點將海葬距離將下修至6公里，聯合海葬場次也將由每季1次調整為每2個月1次，一年由4場增至6場，追思需求可以評估於殯葬處或出海前場域設置祈福及紀念設施，海岸設置因涉及轄管問題須再研議。

黃中中表示，目前已建置環保葬意願書線上系統，將評估納骨塔遷出轉為環保葬的獎勵機制，至於家屬陪同人數部分，將在船舶安全上限40人前提下，評估由現行2人放寬至2至3人，以兼顧安全與人性需求。

高雄

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