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屏菸「花花caucau」特展 聚焦性別平權與文化認同

中央社／ 屏東縣15日電

屏菸1936文化基地原民館舉辦「花花caucau」特展今天開幕，屏東縣長周春米與3名藝術家出席，期望引領觀眾感受性別平權議題與傳統織布工藝文化。

為展現屏東土地對性別平權與文化認同，「花花caucau」特展邀請來自屏東的跩姬寶貝高偉恩、馬辰政及楊奕3名跨領域藝術家，分別以變裝皇后、數位影像及傳統織布工藝等創作展出，展覽今天開幕持續至8月30日。

周春米會中表示，此次展覽透過3名在地藝術家的創作，展現跨越性別與傳統間的當代對話，在創作過程中，他們汲取家人支持，並與原民族群文化記憶與祖靈精神相互融合，進而激發難能可貴藝術能量。

周春米說，去年屏菸1936文化基地展開景觀縫合計畫，隨著場域重新開放，原民館迎接首檔展覽，而每次參與原民館特展，都獲得滿滿感動與驚喜，未來縣府團隊將持續打造更多平台，讓原住民族的藝術、文化與語言被世界看見。

開幕會現場，藝術家也分享各自創作歷程。高偉恩說，在性別及認同過程中，曾面臨許多掙扎與困境，最終透過變裝方式，逐漸找回真正的自己。

馬辰政則以影像作為哲思工具，他感謝家中女性長輩，讓他理解即使外表剛硬，內在仍能如水般柔軟，能自在轉換角色、真誠展現自我；楊奕則分享，在傳統技法中織出屬於當代的文化認同。

縣府原住民處表示，屏東原民館小藝廊自開館以來，展現屏東對文化包容的深度，「caucau」在排灣族語中意指「人」，此次特展想傳遞無論身分、性別或身處何種掙扎，只要能誠實面對自我本質，每個人都能綻放出最燦爛的光彩。

周春米 屏東

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