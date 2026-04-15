影／檸檬果樹受到颱風侵襲「內傷」 農會總幹事：產量恐減半

屏東縣是全台重要檸檬產地，種植約1700公頃，九如鄉種植面積約400公頃。九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，檸檬果樹從前年凱米颱風來襲重創，加上去年連日豪雨等影響，「檸檬果樹內傷」，預估三年修復期，連帶影響檸檬產量，他初估恐減少約一半產量。

屏東縣檸檬產量占全台總產量70％，年產量約2萬2000公噸。九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，檸檬果樹從前凱米颱風來襲後重傷，植物根系斷掉太多，要再癒合重新長出新的根系，需要時間，加上復原期間，隔年又有颱風、連日豪雨等影響，影響果樹的恢復，也連帶影響檸檬產量。

龔泰文說，現在是檸檬的幼果期，但卻看不到幼果，稀稀疏疏，可用有機肥、肥料，或是修復藥劑使用，讓果樹早日康復，檸檬價格現約為1台斤70元，現在還不是產期，價格還算持平，等到天氣越來熱時，使用量會增加。

龔泰文說，正常的話檸檬樹春季時一串會結5個，但如今都是一個一個減產。他也提到，延遲性災害因受限於三個月內提報，但像檸檬內傷，等到採收時產量才知道，災害補助對檸檬農民來說看得到卻吃不到。

屏東縣府農業處指出，果樹容易受氣候因素變化影響產量，檸檬是日常用品，包括佐料、飲品，食物調味，目前來看，檸檬主要受到去年秋花影響較大，因連日豪雨，這個也都有報災損。現階段觀察檸檬今年春花情況，目前來看產量漸漸可趨正常，仍要持續觀察。