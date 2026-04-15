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澎湖老師傅匠心打造 淡水行天武聖宮迎關刀鎮宮
新北淡水行天武聖宮今天赴澎湖馬公，向「福發鐵工廠」迎回委由老師傅吳正一打造的關聖帝君大刀，作為新建武聖宮的鎮宮之寶。
淡水行天武聖宮關聖帝君大刀交接儀式今天在澎湖馬公「福發鐵工廠」舉行，85歲老師傅吳正一在女婿協助下，將重達15斤的大關刀交予宮主玄微師，前國防部長馮世寬、前馬公市長葉竹林、無黨籍澎湖縣議員蘇陳綉色與在場信眾共同見證。
隨同前來交接關刀的陳姓信眾表示，新建的淡水行天武聖宮，主祀關聖帝君在3年前曾託夢指示信眾，未來的大關刀要委託澎湖一家百年打鐵店鑄造。
陳姓信眾指出，為了尋找澎湖這家百年打鐵店，淡水行天武聖宮人員曾多次到澎湖訪查，終於在第4次拜訪吳正一後，獲得應允協助打造關聖帝君大刀，歷時2年多完成。
吳正一今天告訴中央社記者，3年多前，淡水行天武聖宮人員前來拜訪，告知關聖帝君的指示，但當時因個人歲數已大，加上人手不足而婉拒。不過廟方多次請託，他最終應允，經年淬鍊打造，完成這把關聖帝君大刀。
澎湖馬公「福發鐵工廠」老師傅吳正一是打鐵店第3代，從17歲開始打鐵，迄今超過一甲子，專業打造各類鐵器，包括鋤頭、犁鏟、船釘、錨錠、魚叉等農漁用具，數量不計其數，還曾為將軍嶼宮廟打造「七星劍」。「打鐵是一種工業，更是工業藝術」，也道出他的職人精神。
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