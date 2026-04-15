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影／「地底水梨」九如鄉農會巨無霸豆薯、地瓜 玄天上帝祝壽超吸睛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「地下水梨」大豆薯在九如鄉農會超市推出後，買氣旺。記者劉星君／攝影
「地下水梨」大豆薯在九如鄉農會超市推出後，買氣旺。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文與屏北社大無毒班農友們，不斷嘗試新品種，近日推出「地下水梨」的大豆薯、還有九如鄉農會1號大地瓜，地瓜口感綿密，擺脫碩大纖維多刻板印象，農會超市推出後買氣旺。大地瓜、豆薯也是今年用於北玄宮玄天上帝祝壽。

九如鄉耆老社區的北玄宮以推廣蘭花聞名，今年給玄天上帝祝壽大豆薯一顆約4台斤、大地瓜一顆約3台斤，是九如鄉農會近日推出新品種。  「巨大豆薯選育十年以上！」龔泰文說，巨大豆薯是一般豆薯3倍大，且沒有豆薯腥味，皮薄，可以用來做涼拌，也可以打果汁加上黃金梅，有淡淡甜味，口感像水梨，也被譽為「地底下的水梨」。

除了巨大豆薯外，龔泰文說，也推出九如農會一號地瓜，跟傳統地瓜不同，是很大地瓜，且品質綿密，長得快，沒有多餘纖維，改變大家對大地瓜纖維厚的刻板印象。

龔泰文說，大地瓜的果肉本身就可以多多利用，像是煮湯、或加在飯中，不同於一般烤地瓜小小的，光是削皮後就幾乎沒有了。大地瓜可以全部應用，可用可食的部位多，這個巨大地瓜是運用九如鄉農會供銷部資材，與屏北社大無毒班的學員們一起研究出的優秀品種，歷時約3年。

龔泰文表示，大地瓜與大豆薯，種植面積約各一分地，在九如農會超買得到。大地瓜一台斤60元、大豆薯一台斤49元。

今年北玄宮蘭花展將在玄天上帝生日當天4月19日開幕，龔泰文說，屆時會有1200多盆蘭花參賽，除傳統蘭花祝壽外，今年給玄天上帝祝壽的還有大地瓜、大豆薯，屆時開幕當天，也會煮成地瓜薑湯，還有蘭花水、蘭花餅，與檸檬果凍，跟大眾分享，蘭花展期從4月18展到26日，在九如鄉農會。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文與屏北社大無毒班農友們，嘗試新品種，近日推出「地下水梨」的大豆薯、還有九如鄉農會1號大地瓜，地瓜口感綿密，推出後買氣旺。大地瓜、豆薯也是今年用於北玄宮玄天上帝祝壽。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文與屏北社大無毒班農友們，嘗試新品種，近日推出「地下水梨」的大豆薯、還有九如鄉農會1號大地瓜，地瓜口感綿密，推出後買氣旺。大地瓜、豆薯也是今年用於北玄宮玄天上帝祝壽。記者劉星君／攝影

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屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文與屏北社大無毒班農友們，嘗試新品種，近日推出「地下水梨」的大豆薯、還有九如鄉農會1號大地瓜，地瓜口感綿密，推出後買氣旺。大地瓜、豆薯也是今年用於北玄宮玄天上帝祝壽。記者劉星君／攝影

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