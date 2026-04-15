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金門棋牌社2年暴增87％引關注 陳玉珍表態支持立法與強力查緝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門棋牌社與桌遊館近兩年快速擴張，引發社會關注。對此，金門籍立委陳玉珍今日在受訪時表示，對此「深惡痛絕」，強調堅決反對業者「掛羊頭賣狗肉」，並表態支持縣議員推動訂定《金門縣特定行業管理自治條例》，認為應儘速完成立法，補足管理漏洞。圖／本報資料照
金門棋牌社與桌遊館近兩年快速擴張，引發社會關注。對此，金門籍立委陳玉珍今日在受訪時表示，對此「深惡痛絕」，強調堅決反對業者「掛羊頭賣狗肉」，並表態支持縣議員推動訂定《金門縣特定行業管理自治條例》，認為應儘速完成立法，補足管理漏洞。圖／本報資料照

金門棋牌社與桌遊館近兩年快速擴張，有14家是在民國113年至114年間成立，占比達87%，平均幾乎每月新增1家，成長速度驚人，引發社會關注。對此，金門籍立委陳玉珍今日在受訪時表示，對此「深惡痛絕」，強調堅決反對業者「掛羊頭賣狗肉」，並表態支持縣議員推動訂定《金門縣特定行業管理自治條例》，認為應儘速完成立法，補足管理漏洞。

陳玉珍指出，面對棋牌社短時間內大量出現，若涉及變相賭博或違規經營，將對地方治安與社會風氣造成負面影響，因此有必要透過地方自治條例，建立更明確的規範與審查機制。

針對外界流傳她的團隊有人疑似涉入的說法，陳玉珍也嚴正澄清，表示本人及助理團隊「絕對沒有涉入相關棋牌社等事情」。她強調，不會放縱任何不法行為，若團隊中有人涉入，將採取最嚴厲處置，「絕對殺無赦」。

她也指出，若有不肖人士冒用其名義或團隊名義從事相關活動，將追究到底，也呼籲民眾提供線索，協助釐清。

陳玉珍表示，她今天將親自致電內政部警政署署長，要求金門縣警察局加強查緝與掃蕩，全面檢視現有棋牌社是否正常經營，釐清是否涉及賭博或其他違法行為。

她認為，執法單位應加大力道，透過積極蒐證與稽查，避免不法行為持續擴大，影響地方治安。

陳玉珍指出，現階段爭議焦點之一，在於部分場館設於學校周邊或住宅密集區，不僅影響環境品質，也加劇家長對學生接觸不良場所的擔憂，相關單位應加強區位管理與審查。

金門 陳玉珍

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