高雄「高速青春」開跑 金曲金鐘師資培力青年

高雄市青年局音樂人才培育品牌「高速青春」計畫開跑，首波的培力訓練課程，集結金曲獎得主滅火器樂團吉他手鄭宇辰、金鐘獎得主連俞涵等講師，規劃6堂課協助青年接軌產業。

青年局今天發布新聞稿表示，「高速青春」今年邁入第6年，首波培力訓練課程即日起開放報名，講師集結金曲獎入圍樂團芒果醬主唱郭佐治、外景主持人段慧琳、火氣音樂藝人總監許碧鈺及專案經理吳忠澔等重量級導師，規劃3個週末、共6堂課程。

青年局長林楷軒表示，2026「高速青春」由培力課程、職場體驗、音樂製作、前導、展演5大核心項目環環相扣，建構完整的音樂產業一條龍。率先揭曉的「培力訓練課程」師資陣容強大，期盼深化流行音樂、影視製作與表演藝術的跨領域整合。

林楷軒說，透過這套機制可引導青年從興趣出發，了解產業概況，將原始的創作能量精煉為具接軌市場的量能，成為未來流行文化產業的即戰力。

青年局表示，首波培力訓練課程自25日起連續3個週末開課，首週「影視與戲劇實戰」，由段慧琳指導節目企劃與拍攝實務；連俞涵擔任導師，分享如何以細膩心法與微表情詮釋劇中角色，強化情感共鳴與戲劇張力。

第2週課程「樂團編曲與音樂創作」，由鄭宇辰解析樂團編曲層次；郭佐治分享靈感與旋律發想技巧，協助學員深化音樂創作能力。第3週「產業對接最後一哩路」，版權專家葉思嘉與Spotify資深編輯魯維孝解說數位串流授權與AI創作議題。

青年局指出，今年課程設計著重全方位解構實務挑戰，涵蓋幕前表演、幕後品牌經營及版權授權等領域，透過師資經驗分享與對談，縮短學用落差。首波課程優先錄取設籍、就學或就業於高雄的高中職、大專院校學生，以及35歲以下青年。

此外，「高速青春」已培育多組樂團新秀發表數位作品，創作及表演人才也先後投入音樂製作與幕後營運等領域。其中「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」去年曾登上「高雄聖誕生活節」中央公園主舞台；「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」則於駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE小庫舉辦5週年專場。