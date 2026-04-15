不只宮廟！高雄公部門無障礙也缺 議員轟「連自己都不及格」

高雄市宮廟無障礙設施嚴重不足，達標率僅1.3%，議員今爆不只宮廟，全市區公所、戶政事務所、里活動中心的無障礙設施也不合格，高雄已進入超高齡社會，對行動不便者卻極不友善，要求市府正視問題；民政局回應，將全面清查盤點，分階段逐步改善。

議員鄭孟洳指出，宗教場所不只是信仰中心，更是許多長輩日常生活據點，多數建築存在階梯多、動線狹窄，廁所更不友善。

根據統計，高雄共有1507間宮廟、99間教堂，其中，樓地板面積500平方公尺以上、須依法應設置無障礙設施的宗教建築共有381間，實際具備完善無障礙設施者僅5間，換算達標率僅1.3%。

「高雄還算友善城市？」鄭孟洳認為，許多宮廟為早期建築，受限結構與財力，心有餘而力不足，正因如此政府更應積極介入輔導。

她表示，其他縣市早已推動相關政策，例如嘉義縣推出寺廟無障礙坡道修繕補助，並設立友善寺廟認證制度，目前已有390座寺廟響應，完成率高達92.4%，新竹、苗栗、雲林、屏東等地也有類似措施。

另查詢工務局無障礙系統也發現，民政局所屬殯葬管理處都被列為不合格，區公所、戶政事務所、里活動中心等公有設施，查無完整無障礙資料，直批「連主管機關自己都不及格」。

她提出三項具體要求，包括訂定宗教建築無障礙改善補助辦法並編列預算、推動友善寺廟認證制度、全面盤點宗教場所與公有建築無障礙設施現況並公開資訊。

對於無障礙設施不足問題，民政局長閻青智強調，將立即啟動所屬機關無障礙設施清查作業，並與工務局進行資料比對與盤整，釐清現況。

閻青智表示，因高雄立案宗教團體超過1500間，短期內全面清查確有困難，未來將擬定分階段推動的清查與輔導計畫，逐步改善無障礙環境。

閻青智說，將參考其他縣市作法，評估向市府爭取相關預算，將先以示範性方式推動，逐步帶動宗教場所改善無障礙設施。