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人行道「路霸」 高雄城市光廊擬拆廣告燈箱

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供

人行道變廣告走廊？有讀者向聯合報系投訴，高雄城市光廊商圈人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接放在行人動線上，形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。交通局回應，燈箱合約今年到期，不排除評估移除。

投訴者表示，市區人行道本就不寬，經過時還得刻意閃避燈箱，假日人潮多更是寸步難行，「本來就不好走，還被擋住，真的很扯」；這類設施掛名公車站廣告，但實際位置卻離站點很遠，還設在人行道上，完全沒替行人著想，希望市府全面清查及盤點此類燈箱。

交通局解釋，該燈箱為早期候車亭與站牌廣告標案設置，業者取得經營權並繳納權利金，後由市府公車處轉由交通局接手，目前委外經營權利金約九十萬元，除招攬燈箱廣告外，須負責候車亭清潔與維護管理。

樹德科大行銷管理系主任黃慶源指出，公車站牌屬於「街道家具」，可附設廣告並由政府取得收益，但若非設置在公車站範圍，且阻擋行人動線，恐已涉違法占用，除影響市容景觀，對視障者、輪椅族也不友善，例如人行道突出燈箱難以預判，容易發生碰撞，行動不便族群，可能被迫走到車道。

交通局說，該處公車候車亭在街口另一邊，與廣告燈箱確實有一段距離，因合約三年一期，若評估對行人行走有妨礙，合約到期將檢討移除，讓人行環境更好。

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