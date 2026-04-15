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收容意願低、人口多難管理 高雄鳳山街友安置成效有限

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市街友以三民公園、大東轉運站及鳳山運動園區人數最多，社會局雖在多處重點外展服務區域加強訪視，也由當地街友中心提供收容安置或媒合就業，惟成效有限。圖／高雄市社會局提供
高雄市街友以三民公園、大東轉運站及鳳山運動園區人數最多，社會局雖在多處重點外展服務區域加強訪視，也由當地街友中心提供收容安置或媒合就業，惟成效有限。圖／高雄市社會局提供

高雄鳳山人口稠密，公共建設常有街友聚集，除鳳山轉運站之外，大東公園、火車站、運動園區也常有街友喝酒、便溺，甚至屢傳吸毒、暴斃，社會局設置街友服務中心收容安置及媒合就業，但慈善團體長年發放物資，多數街友又不願受約束，導致成效有限。

高市社會局統計，全市列冊街友二四一人，以三民公園、鳳山轉運站及鳳山運動園區人數最多，鳳山區占兩處。

鳳山運動園區面積十公頃，去年發生夏姓街友趴臥涼亭死亡案。鄰近鳳山轉運站的大東公園平日聚集逾廿名街友，社會局列冊人數僅九人。

地方人士表示，從鳳山車站到護城河外緣因人口稠密，管理不易，「公共空間只要無人管理，街友和準街友就會進駐」，為此大東文化藝術中心廣場安排保全駐守，甚至有建案在鳳山溪畔築建高牆。

社會局設慈心園街友服務中心，提供居住空間與物資，即使寒流來襲，廿三個床位也住不滿。社工分析，晚間十時設門禁、不得飲酒及指定區域吸菸，且須參加就業輔導課程，讓習慣自由的街友感到受限制。

社會局表示，鳳山區列冊街友以鳳山轉運站最多，過去已輔導兩人接受安置、五人就醫；鳳山多處重點外展服務區域，已每日訪視兩次、每月夜訪一次，將會持續規勸街友不可堆置雜物、維持環境整潔、勿影響他人，若遇有搭訕、滋事等違法行為，請民眾通報警察機關。

街友 社會局 高雄

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