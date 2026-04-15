「家當」遍布…高雄鳳山轉運站街友亂象 日本遊客吃驚

高雄鳳山轉運站是僅次於台鐵高雄車站和高鐵左營站的次轉運樞紐之一，但轉運站座位和空地常遭街友占據，遍布「家當」和垃圾，更飄散嚴重異味，影響城市觀感。多處客運轉運站均有街友問題，街友酒後鬧事、聚賭、隨地便溺，影響環境，也成治安隱憂。

社會局表示，轉運站周邊街友均無被收容安置意願，無法強制驅離或代理收容。鳳山警分局則表示，會加強巡邏，秉持公共秩序維護與弱勢轉介關懷並重，配合社福單位持續勸導。

鳳山轉運站緊鄰大東文化藝術中心，並和捷運大東站共構，為高雄六大轉運站之一，目前八條公車客運路線，提供大寮、林園、大樹等地捷運轉乘和接駁服務。但候車亭常見街友聚賭或喝酒，座椅上堆滿雜物。

遊客說，曾帶日本朋友出遊，被街友滿地「家當」嚇到，非必要不建議來這裡搭車。一名女家長抱怨，日前帶女兒到大東公園，看見兩名街友在廁所洗手台洗澡，對方搭訕不成，後來竟騎腳踏車企圖衝撞。學生說，晚上放學返家看見一票人躺在地上睡覺，屢次投訴無果。

此外，小港轉運站也有少數街友占據座位；旗山轉運站偶有街友占據廁間、散發異味，乘客抱怨「廁所真的很臭，街友在洗手台前咳嗽吐痰」；高鐵左營轉運站也曾發生街友對乘客叫囂、作勢打人。

議員陳慧文表示，轉運站應加強照明及清潔，另外社會局列冊街友多數不願意接受收容，代表現有安置方式有改善空間，社會局應強化外展服務密度，並評估是否需要另設據點供街友白天移置。議員林智鴻表示，建議周邊社福團體檢討供餐方式，如從就地供餐改為「集中他處用餐」，屢勸不聽個案可檢討是否持續供餐。

社會局回應，街友中心已針對轉運站加強夜間關懷和外展服務，若有連日低溫或特殊情況，會提供臨時安置。交通局表示，鳳山轉運站每日清潔兩次，如有需要會增加頻率，現場雜物今年已清除一次，近期將再安排處理。

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