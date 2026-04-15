快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三主軸創造繁榮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
高雄市長陳其邁。高雄市政府／提供
高雄市長陳其邁。高雄市政府／提供

高雄市長陳其邁認為，「幸福」並非一個抽象的形容詞，而是由無數個接地氣、有溫度的具體施政所建構而成的動詞。

高雄市政府新聞局長項賓和表示，為了讓下一代的市民能夠過著更好的生活，並讓青年願意留鄉打拚，高雄市政府精準鎖定「智慧教育扎根」、「交通路網與安全大升級」以及「魅力觀光與夜經濟」三大施政主軸。

透過這三大面向的資源挹注與政策落實，加上極高的執行力，為這座城市刻劃出宜居、繁榮且充滿魅力的幸福方程式。

首先是智慧教育扎根：推動「一生一機、班班有電子白板」，弭平數位落差。陳其邁指出，教育是城市發展最長遠的投資，更是決定下一代能否在公平起跑線上競爭的關鍵。面對AI與數位時代全面來臨，消弭城鄉與貧富之間的數位落差，成為高雄市政府施政的重中之重。

在推動「一生一機」政策上，高雄市政府展現極大魄力。針對資源較匱乏的偏鄉學校，早已於111年度提前達成行動載具普及的目標。對於非偏鄉學校，市府更規劃自115年起分四年逐步達成，預計將由市府全額補助高達約33億元經費，增購近20萬台的行動載具，讓每個孩子都能擁有探索數位世界的鑰匙。

其次是交通路網與安全大升級：智慧交通引領，輕軌成圓與行人安全再進化。重點在於降低用路風險、保障行人安全，是近年高雄市府雷厲風行的重點施政。

大眾運輸發展上，「輕軌成圓」正式宣告高雄邁入大眾捷運網的新紀元，運量增幅高達86%，串聯起市區各重大觀光節點，其他捷運路網的擴展與延伸多線齊發，如火如荼進行中。

此外高雄將AI技術深度導入城市交通與治理，打造領先全球的「智慧高雄AI燈塔計畫」。該計畫不僅榮獲「2026智慧城市創新應用獎」，更登上NVIDIA官網成為全球指標性城市治理應用案例。

第三，魅力港都的夜經濟與觀光實力：演唱會與大型展演聚客，創造驚人百億產值。高雄近年大放異彩的「觀光與演唱會經濟」，將「假日好玩、活動多元」轉化為強大經濟動能與城市品牌。

陳其邁 高雄 高雄市

延伸閱讀

賴總統：AI新十大建設 2040年前創造逾15兆元產值

高雄 港都蛻變 亮麗轉型

相關新聞

「家當」遍布…高雄鳳山轉運站街友亂象 日本遊客吃驚

高雄鳳山轉運站是僅次於台鐵高雄車站和高鐵左營站的次轉運樞紐之一，但轉運站座位和空地常遭街友占據，遍布「家當」和垃圾，更飄散嚴重異味，影響城市觀感。多處客運轉運站均有街友問題，街友酒後鬧事、聚賭、隨地便溺，影響環境，也成治安隱憂。

收容意願低、人口多難管理 高雄鳳山街友安置成效有限

高雄鳳山人口稠密，公共建設常有街友聚集，除鳳山轉運站之外，大東公園、火車站、運動園區也常有街友喝酒、便溺，甚至屢傳吸毒、暴斃，社會局設置街友服務中心收容安置及媒合就業，但慈善團體長年發放物資，多數街友又不願受約束，導致成效有限。

看見幸福台灣／高雄…港都蛻變 亮麗轉型

高雄的4月天，重要幹道的大型房地產看板在艷陽下顯得特別吸睛，內容多數仍聚焦台積電設廠、科技廊道發展等訴求，凸顯港都高雄從傳統鋼鐵石化產業轉型為科技城的腳步仍未停歇，高雄市長陳其邁主政下的「幸福城市」讓市民有感。

看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三主軸創造繁榮

高雄市長陳其邁認為，「幸福」並非一個抽象的形容詞，而是由無數個接地氣、有溫度的具體施政所建構而成的動詞。

人行道「路霸」 高雄城市光廊擬拆廣告燈箱

人行道變廣告走廊？有讀者向聯合報系投訴，高雄城市光廊商圈人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接放在行人動線上，形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。交通局回應，燈箱合約今年到期，不排除評估移除。

金門棋牌社兩年暴增14家 議員批法規真空讓學區住宅成治安破口

金門縣議會總質詢今日聚焦棋牌社與桌遊館近年快速擴張現象，多名議員質疑相關業者由零星分布轉為全島擴散，直指縣府在法規與管理上出現漏洞，對校園周邊與社區環境帶來衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。