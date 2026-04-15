看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三主軸創造繁榮

高雄市長陳其邁認為，「幸福」並非一個抽象的形容詞，而是由無數個接地氣、有溫度的具體施政所建構而成的動詞。

高雄市政府新聞局長項賓和表示，為了讓下一代的市民能夠過著更好的生活，並讓青年願意留鄉打拚，高雄市政府精準鎖定「智慧教育扎根」、「交通路網與安全大升級」以及「魅力觀光與夜經濟」三大施政主軸。

透過這三大面向的資源挹注與政策落實，加上極高的執行力，為這座城市刻劃出宜居、繁榮且充滿魅力的幸福方程式。

首先是智慧教育扎根：推動「一生一機、班班有電子白板」，弭平數位落差。陳其邁指出，教育是城市發展最長遠的投資，更是決定下一代能否在公平起跑線上競爭的關鍵。面對AI與數位時代全面來臨，消弭城鄉與貧富之間的數位落差，成為高雄市政府施政的重中之重。

在推動「一生一機」政策上，高雄市政府展現極大魄力。針對資源較匱乏的偏鄉學校，早已於111年度提前達成行動載具普及的目標。對於非偏鄉學校，市府更規劃自115年起分四年逐步達成，預計將由市府全額補助高達約33億元經費，增購近20萬台的行動載具，讓每個孩子都能擁有探索數位世界的鑰匙。

其次是交通路網與安全大升級：智慧交通引領，輕軌成圓與行人安全再進化。重點在於降低用路風險、保障行人安全，是近年高雄市府雷厲風行的重點施政。

大眾運輸發展上，「輕軌成圓」正式宣告高雄邁入大眾捷運網的新紀元，運量增幅高達86%，串聯起市區各重大觀光節點，其他捷運路網的擴展與延伸多線齊發，如火如荼進行中。

此外高雄將AI技術深度導入城市交通與治理，打造領先全球的「智慧高雄AI燈塔計畫」。該計畫不僅榮獲「2026智慧城市創新應用獎」，更登上NVIDIA官網成為全球指標性城市治理應用案例。

第三，魅力港都的夜經濟與觀光實力：演唱會與大型展演聚客，創造驚人百億產值。高雄近年大放異彩的「觀光與演唱會經濟」，將「假日好玩、活動多元」轉化為強大經濟動能與城市品牌。