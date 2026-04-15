看見幸福台灣／高雄…港都蛻變 亮麗轉型

高雄的4月天，重要幹道的大型房地產看板在艷陽下顯得特別吸睛，內容多數仍聚焦台積電設廠、科技廊道發展等訴求，凸顯港都高雄從傳統鋼鐵石化產業轉型為科技城的腳步仍未停歇，高雄市長陳其邁主政下的「幸福城市」讓市民有感。

根據《2025年經濟日報縣市幸福指數大調查》，高雄競爭力充分展現在城市安全、排名全台第四，教育指標排名第六，及民眾可支配所得排名第六等方面；相對市民主觀感受期待改善的「痛點」，聚焦在環境、居住與健康等部分，這也是高雄正在推動的淨零轉型、S廊道公共工程與智慧醫療專案的核心目標。

高雄市政府新聞局長項賓和表示，近年在市長陳其邁領導下，高雄的進步看得見，接下來將持續努力，兼顧傳統產業及數位科技能量，定義屬於南台灣的幸福新高度。

地方政經大老說，根據經濟日報縣市幸福指數調查，高雄市整體幸福指數為44.35分，排名全台第15名，深入拆解其結構，可以清楚看出是硬體條件穩健、產業與城市轉型正在發酵的典型發展城市輪廓。

經濟日報的調查是以OECD架構衡量「客觀條件」與「主觀感受」兩大面向，高雄在客觀指標上表現其實相對穩定，甚至具備多項長期競爭優勢，顯示其城市基礎已具備再成長動能。

上市建商高層表示，高雄是產業轉型的城市，傳統重工業如鋼鐵、石化等，都朝向高值化發展；港灣城市轉向智慧物流與綠能樞紐；製造基地升級為科技與半導體供應鏈延伸，高雄位於關鍵轉折點，特別是從「教育」指標，15歲以上大專及以上學歷人口比率達50.57%，以及從就業結構觀察，顯示人力素質已逐步支撐產業升級。

此外，社會連結與安全感良好，顯示南部城市特有的人情味與社會正能量系統。在工作與生活平衡中同樣具優勢，反映出高雄市具備「慢活優勢」。這些都是表現特別突出的指標之一。

項賓和指出，近年來高雄市府團隊承接過去的基礎，持續推動城市的雙軸轉型與產業升級，秉持著「兩年拚四年、六年拚轉型」的拚搏精神，克服了百年大旱、劇烈颱風等挑戰，成功讓這座昔日的重工業重鎮彎道超車，蛻變為充滿活力的國際都會。