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金門棋牌社兩年暴增14家 議員批法規真空讓學區住宅成治安破口

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會總質詢今日聚焦棋牌社與桌遊館近年快速擴張現象，縣議員董森堡指出，目前16家棋牌及桌遊相關業者中，有14家是在民國113年至114年間成立，占比達87%，他質疑縣府「完全狀況外」，讓業者利用法規灰色地帶迅速擴張。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會總質詢今日聚焦棋牌社與桌遊館近年快速擴張現象，縣議員董森堡指出，目前16家棋牌及桌遊相關業者中，有14家是在民國113年至114年間成立，占比達87%，他質疑縣府「完全狀況外」，讓業者利用法規灰色地帶迅速擴張。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會總質詢今日聚焦棋牌社與桌遊館近年快速擴張現象，多名議員質疑相關業者由零星分布轉為全島擴散，直指縣府在法規與管理上出現漏洞，對校園周邊與社區環境帶來衝擊。

縣議員董森堡指出，依據列管資料，目前16家棋牌及桌遊相關業者中，有14家是在民國113年至114年間成立，占比達87%，平均幾乎每月新增1家，成長速度驚人。他質疑縣府「完全狀況外」，讓業者利用法規灰色地帶迅速擴張，背後恐有可觀利益，也引發外界對經營性質的疑慮。

董森堡進一步表示，現有業者中有5家設於農業區，依法原則不得經營此類商業用途，質疑業者刻意選在偏僻地區規避查緝；另有7家位於自然村、8家進入住宅區，已對原有生活環境造成衝擊。他認為，部分業者並非單純推動桌遊文化，而是藉此名義營利，甚至涉及非法博弈，對偏鄉治安形成壓力。

「縣長口口聲聲說要顧老顧幼，但我們看到的卻是治安破口。」董森堡並點名，金城鎮民權路、中興路及浯江北堤路等文教核心區，近年陸續出現多家棋牌社，鄰近金城國中、中正國小與金門高中，恐對學生價值觀與學習環境產生影響。他指出，若未嚴格落實年齡限制，加上出入人員複雜，恐增加學生誤入及校園周邊治安風險。

董森堡也質疑，棋牌社多以「休閒活動」或「商業服務業」名義登記，卻「掛羊頭賣狗肉」，規避警察機關對特種行業的審查與距離校園限制，實際營運恐涉及變相賭博、抽頭牟利等行為；加上數位轉帳或事後兌現模式，使查緝更加困難。他認為，從農業區違規設點、住宅區滲透到學區周邊聚集，相關問題已對金門社會秩序與生活品質造成壓力，呼籲縣府儘速檢討法規與審查制度，並整合警政、產業與稅務單位，加強管理與查緝。

另位議員許玉昭則以自身居住的榜林村為例指出，村內已有2家桌遊館營業近一年，深夜常傳出洗牌聲與喧嘩聲，影響居民生活。因外界盛傳「有議員投資棋牌社」，她表示，因她居住當地，首當其衝遭外界懷疑，因此她在議場要求相關單位釐清並還其清白。

許玉昭強調，「不擋人財路」，但政府必須明確說明是否合法，若涉及違法應積極查處，否則恐引發更多跟進設立。她也建議警察局應結合產業發展處加強巡邏與稽查，並直言自然村是否適合設立棋牌社，相關規範應說清楚。

她也轉述家長陳情，指出有學生、軍人及公務員疑似沉迷其中，甚至衍生財務問題，質疑查緝與稅務稽查是否到位。許玉昭也在議場中發表「不自殺聲明」，還說「講太多怕家裡被砸雞蛋」等，引發關注。

對此，金門縣警察局長黃壬聰回應表示，過去一年多曾查獲3件學生涉及棋牌社案件，均已依規定處理；另自上任以來也查獲2起賭博案件，強調警方並非沒有作為。

黃壬聰表示，警方將持續蒐證，只要發現違法事證即依法偵辦，「有多少證據，就辦多少事」，並強調對於涉及賭博等不法行為，絕不寬貸。

議員許玉昭則以自身居住的榜林村為例指出，村內已有2家桌遊館營業近一年，深夜常傳出洗牌聲與喧嘩聲，影響居民生活。記者蔡家蓁／翻攝
議員許玉昭則以自身居住的榜林村為例指出，村內已有2家桌遊館營業近一年，深夜常傳出洗牌聲與喧嘩聲，影響居民生活。記者蔡家蓁／翻攝

金門 桌遊 校園 議員

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