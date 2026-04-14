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高雄輕軌捷運3轉乘處 遮陽設施預計6月中完工

中央社／ 高雄14日電

夏季炎熱，高雄市捷運局推動「輕軌捷運轉乘路口短期遮陽設施」試辦計畫，挑選3個轉乘處作為優先示範點，將設置臨時遮陽設施，預計6月中旬完工，為旅客提供更友善、涼爽的遮蔽空間。

高雄市捷運工程局今天透過新聞稿表示，捷運局推動「輕軌捷運轉乘路口短期遮陽設施」試辦計畫，經盤點人流與曝曬程度，擇定R6凱旋站及C3前鎮之星站轉乘路口、R13凹子底站及C24愛河之心站（順行及逆行兩側）共3處地點為優先示範點。

捷運局表示，此次試辦的遮陽設施，考量與城市景觀融合及交通安全，整體採輕量化構造，外型輕巧且不遮蔽行車號誌標誌等交通設施，兼顧行人遮蔭需求與轉彎車流的駕駛視距。

此外，考量南部多變氣候，設施具備易於維護且收摺便利，若遇強風或颱風警報發布時，可由維護人員迅速收合，確保安全。計畫目前由高雄捷運公司辦理中。

捷運局說明，該計畫自去年12月底由副市長林欽榮主持召開「高雄輕軌周邊轉乘遮蔭示範點研商會議」及「研商高雄降溫方案對策及高溫應變會議」，確立跨局處分工與執行方針。

捷運局隨即針對「高雄輕軌周邊轉乘遮蔭示範點短期遮陽方案」進行現場會勘，確認示範點設置位置，並於今年3月下旬召開工作計畫書審查會議，預計6月中旬完成示範點設施建置，為夏季轉乘的市民提供舒適友善的遮蔭環境。

高雄捷運 高雄市 輕軌

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