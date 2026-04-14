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高屏二快屏東端9月動土 九如鄉長：九如直衝左營高鐵20分鐘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉長藍聰信（右一）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉長藍聰信（右一）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供

高雄屏東間東西向第二快速道路建設計畫，行政院去年9月核定，公路局今在屏東縣九如鄉公所辦高屏二快新建工程C1標第一次公聽會，聽取土地所有權人與利害關係人意見。九如鄉長藍聰信說，高屏二快屏東縣九如段將在今年9月動工，2033年完工，屆時九如鄉到左營高鐵站20分鐘。

高屏東西向第二條快速公路去年9月通過行政院核定，現階段工程設計階段，屏東縣政府先前就已提出希望屏東端能先動工，今在九如鄉公所，公路局舉辦高屏二快C1標新建工程興辦事業計畫公聽會，說明計畫概況，聽取土地所有權人及利害關係人意見，公路局南區公路新建工程分局副分局長賴世寶等人出席。

根據公路局公聽會簡報，高屏東西向第二條快速道路，路線全長22.6公里，橋梁20.7公里、隧道0.8公里與路工1.11公里，計畫路線起點以匝道跨越既有的台1／高鐵路路口，終點銜接國三布設國三系統交流道，在跨越重要交通幹線，設置3處系統型與5處地區型交流道，總建設經費約984億元。

高屏東西向第二快速道路，在‘2024年12月通過環境部環評審查，行政院2025年9月核定建設計畫，委託設計服務工作2025年9月25日決標後啟動設計作業。

公聽會簡報提到， 屏東端C1標工程範圍18公里＋660到19公里+540，全長880公尺，用地範圍共有30筆土地，初估公有地15筆，台糖地15筆，總面積5.33公頃。

藍聰信說，未來高屏東西向第二快速道路設8個交流道，九如鄉將有2處交流道分別玉水、圳寮，讓交通更加便利。令人期待是從九如鄉將能直達左營高鐵站，縮短通勤時間，只要約20分鐘就能抵達，再也不用提早出門、卡在市區車陣，長期困擾大家塞車問題，終於有機會改善。

「高屏二快絕對不只是交通升級，更是帶動九如發展重要契機！」藍聰信說，讓九如鄉的未來更加可期，九如未來大起飛。

縣議員陳揚則說，屏東縣爭取交通平權多年，樂見高屏二快可望在今年9月屏東端動工，希望不是選前政治牛肉，而是要真的開始執行。

屏東縣政府表示，屏縣重大交通里程碑，感謝中央支持，屏東端先動工，縣府全力配合相關作業，高屏二快通車後能完善高屏交通路網，更串起大南方新矽谷科技廊帶，促進產業與觀光。

屏東縣九如鄉長藍聰信（左）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉長藍聰信（左）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉長藍聰信（左一）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會，公聽會在九如鄉公所舉辦。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉長藍聰信（左一）今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會，公聽會在九如鄉公所舉辦。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉長藍聰信今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會，公路局說明的簡報資料。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉長藍聰信今出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會，公路局說明的簡報資料。圖／九如鄉長藍聰信提供

行政院 屏東縣 高鐵

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