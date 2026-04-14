「聽見墾丁」五月登場 首場「半島ê琴書」鵝鑾鼻演出

由墾丁國家公園管理處全新推出的戶外音樂品牌「聽見墾丁」，首場音樂會「半島ê琴書」將於5月2日在台灣最南端的鵝鑾鼻公園盛大登場，邀請高雄市交響樂團擔綱演出，結合自然景觀與音樂藝術，帶領民眾重新認識恆春半島的文化底蘊。

墾管處處長許書國表示，墾丁不僅擁有湛藍海洋與豐富生態，更蘊含深厚的人文故事。本次選址於擁有「東亞之光」燈塔與壯闊珊瑚礁地形的鵝鑾鼻公園，期望以音樂為媒介，讓自然景觀成為舞台，創造嶄新的國家公園體驗，「不只是看風景，更是聽見土地的故事」。高雄市交響樂團執行長朱宏昌指出，此次演出讓人聯想到高雄知名的草地音樂會，能在山海之間打造在地音樂品牌相當不易，尤其以大海為背景，演出張力更顯動人。

墾管處表示，本場音樂會卡司陣容跨界多元，由指揮張尹芳領軍，攜手男中音許逸聖、月琴演奏家薛榮漢（哈姆）、排灣貝拉青少年人聲樂團，以及藝人小嫻（黃瑜嫻）共同演出。曲目除重新編曲詮釋恆春民謠與古調，也納入世界其他半島地區音樂作品，展現跨文化交流的音樂對話。墾管處表示，「聽見墾丁」未來將定位為年度音樂品牌，持續讓音樂走進山海之間，打造具有在地特色的戶外藝文場域。活動當日下午另規劃3梯次志工導覽，並提供免費接駁服務。

由墾丁國家公園管理處全新推出的戶外音樂品牌「聽見墾丁」，首場音樂會「半島ê琴書」將於5月2日在台灣最南端的鵝鑾鼻公園盛大登場，邀請高雄市交響樂團擔綱演出。記者劉學聖／攝影

墾管處長許書國表示希望打造全新音樂品牌「聽見墾丁」，結合自然景觀與音樂藝術，帶領民眾重新認識恆春半島的文化底蘊。記者劉學聖／攝影