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高雄大寮鄉間奇景 道路旁突現「孤零零一面牆」背後原因不單純

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大寮區永芳巷近日新增一面水泥牆，議員邱于軒邀集市府相關局處會勘研擬解決辦法。圖／讀者提供
大寮區永芳巷近日新增一面水泥牆，議員邱于軒邀集市府相關局處會勘研擬解決辦法。圖／讀者提供

高雄市大寮區永芳里一處計畫道路上月劃設紅線（禁止臨時停車線）之後，突然出現一面長度約10公尺的牆面在馬路上，導致居民出入不便，疑似地主不滿自家土地因紅線無法停車而採取抵制措施。市府表示，圍牆設置處是道路範圍，違建隊將配合拆除圍牆。

永芳里社區活動中心前面的永芳巷近日突然增加一面水泥牆，高度約100公分，不利人車出入，由於這面牆出現後導致道路紅線不明顯，警方也無法取締違規停車。議員邱于軒接獲民眾陳情，邀集各單位會勘。

經初步釐清後發現，此處是尚未徵收的既成道路用地，20幾個地主共同持有土地，上月交通局畫設紅線之後，疑似其中一名地主不滿無法停車，砌牆表達抗議，地主氣憤直指「這是我的地為什麼不能停車！」

邱于軒說，此路段是私人土地，雖然被劃為計劃道路但尚未徵收，以前鄰近居民可以停車，最近道路被畫上紅線導致不能停車，不過法規明訂計劃道路上要淨空，才會產生這種荒謬的牆。

市府交通局、建管處表示，此處爭議路面位處社區活動中心重要出入口動線，經民眾檢舉才於3月11日劃設紅線，議員邱于軒邀集工務局建管處、道工處、違章大隊、地政、警分局等單位現場會勘討論，該處屬道路範圍，後續違建隊將配合拆除圍牆。

這片牆砌在紅線旁，也導致紅線不明顯，警方開單可能產生爭議。圖／讀者提供
這片牆砌在紅線旁，也導致紅線不明顯，警方開單可能產生爭議。圖／讀者提供

永芳社區活動中心入口處道路近日多一面新牆，牆面剛好擋住路面紅線，市府違建隊後續將配合拆除圍牆。圖／議員邱于軒提供
永芳社區活動中心入口處道路近日多一面新牆，牆面剛好擋住路面紅線，市府違建隊後續將配合拆除圍牆。圖／議員邱于軒提供

高適交通局上月在大寮區永芳巷劃設紅線，不久後路面也出現一面新牆，導致出入社區活動中心的人車不便。圖／讀者提供
高適交通局上月在大寮區永芳巷劃設紅線，不久後路面也出現一面新牆，導致出入社區活動中心的人車不便。圖／讀者提供

違建 邱于軒 高雄市

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