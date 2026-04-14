獨／城市光廊變廣告走廊？燈箱阻通行 高市交通局：合約到期評估拆除

人行道變廣告走廊？有民眾向本報投訴，高雄城市光廊商圈人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間；對此，高市交通局回應，燈箱合約將於今年到期，不排除檢討評估移除。

投訴民眾表示，市區人行道本就不寬，經過時還得刻意閃避燈箱，假日人潮多更是寸步難行，很多道路本來就不好走，還被擋住，「真的很扯」，並質疑這類設施雖掛名公車站廣告，但實際位置卻離站點很遠，還設在人行道上，完全沒替行人著想。

該民眾說，政府一邊強調推動行人友善城市，一邊卻放任廣告占用公共空間、形成路障，希望市府相關單位全面清查，盤點所有廣告燈箱是否影響交通與通行安全。

樹德科大行銷管理系主任黃慶源指出，依現行規範，公車站牌屬於「街道家具」，可附設廣告並由政府取得收益，但若非設置在公車站範圍，阻擋行人動線，恐已涉違法占用，除了影響市容景觀，對盲人、輪椅族更加不友善，對視障人士來說，人行道突出燈箱難以預判，容易發生碰撞，對行動不便族群，可能被迫下到車道。

黃慶源表示，人行道最基本功能是提供安全、連續、無障礙的步行空間，任何設施都應以不影響通行為前提，廣告設施侵占人行道，不僅違反設計原則，也會破壞城市整體步行環境。

交通局解釋，該燈箱為早期候車亭與站牌廣告標案設置，業者取得經營權並繳納權利金，後由市府公車處再轉由交通局接手，目前委外經營權利金約90萬元，除招攬燈箱廣告外，須負責候車亭清潔與維護管理。

交通局坦言，該處公車候車亭在街口另一邊，與廣告燈箱確實有一段距離，因合約3年一期，若評估對行人行走有妨礙，今年合約到期將檢討移除燈箱，讓人行環境可以更好。

高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供

高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行惹民怨。圖／讀者提供