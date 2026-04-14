快訊

白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經「清水米糕店」老板娘感動落淚

獨／又是約雇人員！南市經發局承辦人為光電業者圖利購電費涉貪遭訴

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／城市光廊變廣告走廊？燈箱阻通行 高市交通局：合約到期評估拆除

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供

人行道變廣告走廊？有民眾向本報投訴，高雄城市光廊商圈人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間；對此，高市交通局回應，燈箱合約將於今年到期，不排除檢討評估移除。

投訴民眾表示，市區人行道本就不寬，經過時還得刻意閃避燈箱，假日人潮多更是寸步難行，很多道路本來就不好走，還被擋住，「真的很扯」，並質疑這類設施雖掛名公車站廣告，但實際位置卻離站點很遠，還設在人行道上，完全沒替行人著想。

該民眾說，政府一邊強調推動行人友善城市，一邊卻放任廣告占用公共空間、形成路障，希望市府相關單位全面清查，盤點所有廣告燈箱是否影響交通與通行安全。

樹德科大行銷管理系主任黃慶源指出，依現行規範，公車站牌屬於「街道家具」，可附設廣告並由政府取得收益，但若非設置在公車站範圍，阻擋行人動線，恐已涉違法占用，除了影響市容景觀，對盲人、輪椅族更加不友善，對視障人士來說，人行道突出燈箱難以預判，容易發生碰撞，對行動不便族群，可能被迫下到車道。

黃慶源表示，人行道最基本功能是提供安全、連續、無障礙的步行空間，任何設施都應以不影響通行為前提，廣告設施侵占人行道，不僅違反設計原則，也會破壞城市整體步行環境。

交通局解釋，該燈箱為早期候車亭與站牌廣告標案設置，業者取得經營權並繳納權利金，後由市府公車處再轉由交通局接手，目前委外經營權利金約90萬元，除招攬燈箱廣告外，須負責候車亭清潔與維護管理。

交通局坦言，該處公車候車亭在街口另一邊，與廣告燈箱確實有一段距離，因合約3年一期，若評估對行人行走有妨礙，今年合約到期將檢討移除燈箱，讓人行環境可以更好。

高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供

高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行惹民怨。圖／讀者提供
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行惹民怨。圖／讀者提供

高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供
高雄人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間。圖／讀者提供

行人 廣告 公車

延伸閱讀

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

挨批安全設計變事故來源…高雄同向分隔島釀汽機車側撞逾4成

台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

完成六分之一！台南永康啟用人行道 居民店家認：有感差很多

相關新聞

影／高雄中都濕地漂滿魚屍惡臭瀰漫 打撈逾300公斤送焚化爐

高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭，高市公園處今天打撈逾300公斤送焚化爐處理，初判魚群死亡主因為近期氣候變化劇烈、水溫異常升高，導致水中溶氧量下降，魚類缺氧致死。

拚戰全中運也拚體育升級 屏東834人出賽、體育場館建設齊發

全中運4月18日到23日在嘉義縣舉行，屏東縣府今舉行授旗典禮與績優選手接見，縣長周春米說，去年全中運獲81面獎牌是非六都最多，縣府積極推動各項體育場館建設，國際棒球場完工、網球春訓中心建置中、羽球館設置等，改善學校操場，因應極端氣候，盤點全縣需設風雨球場的國中。

小港大業北路徵收案惹議 陳麗娜諷市府「民代協調算不算關說？」

高雄市議員陳麗娜因仁武澄清巷拆遷爭議槓上市府，市長陳其邁指她違法關說，陳則提告誹謗；今天市議會都委會報告，陳麗娜再度關切小港區大業北路徵收闢建綠帶涉及居民安置爭議，並語帶反諷質疑民代協助民眾溝通協調「算不算違法關說？」；都委會主委、副市長林欽榮回應，溝通是一回事，強調將依法推動既有計畫。

橋頭新市鎮卡30年？ 高雄議員怒轟國土署擺爛嗆「下台謝罪」

橋頭新市鎮開發延宕爭議，高雄議員直指該案歷經30多年仍未完成開發，痛批由中央主責的內政部國土署效率不彰，怒轟不應該擺爛到這種程度，更直言若以行政效率來看「國土署長蔡長展應該下台謝罪」；都市計畫委員會主委、高雄市副市長林欽榮緩頰說，「他很努力了」，強調會反映地方意見盼加速推動。

三大日狂吸14.5萬人次 屏東爆紅被問：是不是挖到石油

2026屏東三大日音樂節一連三天，12日晚間韓國唱跳女神孝琳、韋禮安、怕胖團、王艷薇、someshiit山姆、陳忻玥輪番獻唱。從清新抒情、都會流行到動感唱跳與熱血樂團，為期3天的音樂盛宴落幕，共吸引14.5萬人次參與，還有網友稱「屏東是挖到石油嗎？」發文者原來是屏東人，連續多年參與三大日。

獨／城市光廊變廣告走廊？燈箱阻通行 高市交通局：合約到期評估拆除

人行道變廣告走廊？有民眾向本報投訴，高雄城市光廊商圈人行道多處設置公車站牌式廣告燈箱，直接橫在動線上形同路障妨礙通行，更壓縮無障礙行走空間；對此，高市交通局回應，燈箱合約將於今年到期，不排除檢討評估移除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。