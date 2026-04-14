清溝釀婦跌傷 高市環局致歉

高雄市環保局被爆施工安全防護不足，六十七歲婦人路過小港區一處水溝清淤工程，現場未設護欄，婦人跌入水溝骨折送醫，家屬控清潔隊員未協助送醫，調解過程某高層還脫口說「老人不要出門」挨批沒同理心又卸責。環保局坦承員工失言再度致歉，會負起賠償責任。

家屬控訴，去年十二月底，母親到自助餐便當店買飯，習慣先到店門口洗手台洗手，當時一旁水溝清淤工程，現場僅擺公務作業中警示牌，兩側未設圍欄或阻隔，清潔隊將水溝蓋掀開，僅以塑膠墊覆蓋，無三角錐或警示，母親毫無防備的踩空跌落水溝。

家屬表示，發生事故時清潔隊員未報案或送醫，附近店家人員協助送到診所，醫師診斷右手嚴重骨折，需住院開刀。事發後清潔隊員稱有設圍欄是傷者自行跨越跌落，但經警方調閱監視器畫面，現場兩側並沒有設置圍欄。

調解程序時，環保局人員稱「我們有人牆」，隊員態度強硬「這種小事有必要開調解會嗎？」另名高層脫口說「老人如果聽不懂，就不要讓他出門」、「營業場所考慮不圍動線」等言論，遭批缺乏同理心、推卸責任。

家屬無奈說，整起案件施工安全和管理都有職務過失，希望環保局正視工安。環保局表示，當時在做側溝清淤作業，依規定放三角錐、連桿及警示標語，提醒用路人，當時來不及阻止民眾接近施工區，才發生跌落。事後檢討有疏失，修正作業流程，加強安全措施與人員管制，強化教育訓練。

今年三月國賠現勘時發言內容不妥，環保局表示該名人員將再向家屬致歉，告誡後續謹慎發言，全案已進入國賠程序，後續依法處理。