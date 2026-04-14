歷時30年 橋頭新市鎮 第3期延宕挨轟

橋頭新市鎮開發延宕爭議，高雄議員直指該案歷經卅年仍未完成開發，痛批中央主責國土署效率不彰，怒轟不應擺爛到這種程度，直言若以行政效率來看「國土署長蔡長展應下台謝罪」；都市計畫委員會主委、高雄市副市長林欽榮緩頰，「署長很努力了」，彙整地方意見盼加速推動。

國土署長蔡長展說，已要求比原定期程提前半年，預計五月提都委會小組、六月提大會審議完成，已經加速了；橋頭新市鎮依新市鎮條例推動，國土署主辦，目前進入第三期開發，政策明確就是推動整體開發，已完成公開展覽，經專案小組兩度會勘。但第三期開發案因一之一道路規畫引發環團抗爭，進度遲滯。

林欽榮表示，都市計畫採分期分區開發原則，橋頭新市鎮第一期是住宅區、第二期工業區，目前第三期才啟動，並非完全停擺，是依序推進。

議員方信淵不滿說，第一期至今已卅年，第二期橋頭科學園區已完成，第三期遲未到位，新市鎮要完整關鍵是商業區，否則難以帶動北高雄發展。橋頭新市鎮是北高雄副都心，人口長年未突破十萬人，發展停滯。

方信淵說，橋頭科學園區已進駐，聯外道路遲未開闢，恐衝擊通勤與產業動線，道路不通，交通一定亂，若不加速，發展恐淪空談，批國土署效率低，國家建設停滯卅多年，「國土署長應下台謝罪」。

方信淵表示，三期整體開發非零星徵收，喊話中央與市府速拍板，國土署長蔡長展是高雄人，更應積極，要求加速開發。林欽榮說，權責仍在國土署，地方彙整意見，依都市計畫程序反映，促請中央加速審議與開發進程。