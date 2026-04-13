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影／高雄中都濕地漂滿魚屍惡臭瀰漫 打撈逾300公斤送焚化爐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq
高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq

高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭，高市公園處今天打撈逾300公斤送焚化爐處理，初判魚群死亡主因為近期氣候變化劇烈、水溫異常升高，導致水中溶氧量下降，魚類缺氧致死。

有民眾在社群平台上傳現場畫面，只見生態池內魚體密密麻麻翻肚漂浮，岸邊紅樹林間堆積魚屍，畫面怵目驚心，不少人直呼「整片都是魚」、「味道飄很遠」，也質疑是否涉及水汙染或工程影響水質。

也有網友指出，近日天氣悶熱、水體循環差，加上藻類繁生，恐導致水中缺氧，造成魚群死亡。

公園處說明，中都濕地水源引自愛河，平時仰賴潮汐與水系交換維持水質，園區設有抽水機與曝氣設備定期運轉。近期氣溫持續升高，水溫波動劇烈，使溶氧量下降，魚類無法適應環境變化而死亡，初步判定屬自然環境變化所致，尚無明確汙染跡象。

為避免水質持續惡化，降低異味影響，今天已派員進場清理，截至中午已打撈21袋魚屍，每袋約18公斤，總共重量約378公斤，全數送往焚化爐處理，現場同步加強曝氣設備運作，提升水中溶氧量，並強化水體循環。

公園處表示，後續將持續進行水質監測與環境檢視，釐清是否仍有其他潛在因素影響生態系統，研擬改善措施，以降低類似情況發生。

高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq
高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq

高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq
高雄中都濕地公園近日傳出魚群死亡，生態池水面漂滿魚屍，伴隨高溫發酵散發惡臭。圖／取自Threads@rgqnrqnrq

濕地公園 高溫 焚化爐

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