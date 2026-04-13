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廈門翔安機場將啟用 金縣府答議員：環境監測有必要

中央社／ 金門13日電

中國廈門翔安機場今年年底將啟用，金門縣議員董森堡說，應有噪音、空污等監測及跨境環境影響評估等；金門副縣長李文良說，環境監測有必要，會請環保局持續努力。

金門縣議會今天進行縣政總質詢議程，無黨籍議員董森堡指出，將啟用的翔安機場距離金門最近約3公里，距離金門尚義機場約10公里，啟用後金門空域將面臨前所未有擁擠狀態。

董森堡說，除飛安問題，翔安機場啟用可能帶來噪音、航空油料燃燒造成空污等，環保局應向中央爭取預算，在鄰近海域設立噪音與空污觀測站，並可委託國外基金會、環保組織進行翔安機場營運後跨境環境影響評估，以作為未來談判籌碼。

董森堡說，飛安風險等非地方政府能談的議題，但仍請金門縣府針對環境監測預算編列、飛安協商推動時程、受損權益補償方案等做出因應對策。

李文良表示，這些問題由中央與大陸直接溝通是最有效方式，主導權不在地方政府，地方政府只能反映可能遇到問題，「我們建議了，只能靜待雙方找到合適機會、場合溝通。」

李文良說，會將地方上意見、議員關切議題資料轉給兩岸權責主管機關，地方政府也有責任將這些資料與兩邊主管機關溝通。

針對董森堡建議，李文良表示，環境監測有必要，討論議題才能有具體數字、事項能聚焦，會請環保局持續努力，飛安協商屬中央職權，只能建議盡快召開，受損權益補償方案部分，如有證據證明是因增加翔安機場而產生受損，地方政府也能跟廈門討論補償方案，「這都是我們能努力的」。

金門縣環保局長楊建立則指出，已向環境部爭取新台幣80萬元預算，在翔安機場還沒有飛航前，近期將於在金門官澳、古寧頭位置進行背景噪音監測。

環境部 噪音 環保局

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