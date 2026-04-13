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拚戰全中運也拚體育升級 屏東834人出賽、體育場館建設齊發

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
全中運4月18日到23日在嘉義縣舉行，屏東縣府今舉行授旗典禮，縣長周春米（第一排中）勉勵參賽的選手再創佳績。記者劉星君／攝影
全中運4月18日到23日在嘉義縣舉行，屏東縣府今舉行授旗典禮，縣長周春米（第一排中）勉勵參賽的選手再創佳績。記者劉星君／攝影

全中運4月18日到23日在嘉義縣舉行，屏東縣府今舉行授旗典禮與績優選手接見，縣長周春米說，去年全中運獲81面獎牌是非六都最多，縣府積極推動各項體育場館建設，國際棒球場完工、網球春訓中心建置中、羽球館設置等，改善學校操場，因應極端氣候，盤點全縣需設風雨球場的國中。

教育處表示，縣府2021年起迄今完成85校操場跑道改善，尚有25校施工中與2校規畫設計，後續的97校會依急迫程度分年編列預算，預計2029年完成縣內各校操場改善；大同羽球館建置地點規畫在屏東市西側，現為大同國小生態教學園區。

周春米在縣府大禮堂為代表隊授旗並接見績優選手，周春米表示，屏東縣在上一屆全中運表現亮眼，奪下27金、22銀、32銅，共81面獎牌，是非六都縣市第一名，今年經層層選拔，834名隊職員代表屏東出賽，將在21項運動種類拚戰，期待延續佳績、再創高峰。 

全中運部分賽事已開始比賽，新園國中選手方家興在跆拳道項目勇奪冠軍，為屏東代表隊摘下首面金牌。九年級方家興說，5年前接觸跆拳道，今年第二度參賽奪金，首戰擊敗上屆冠軍後信心大增，一路過關斬將拿下金牌，未來高中也會繼續練跆拳道。

 「屏東縣將在2027年承辦全國運動會，成為全國第一個10年內舉辦3場國內最大型綜合賽事縣市」，周春米說，持續投入資源完善體育環境，棒球、網球、羽球等場館建設，盤點全縣風雨球場需求，打造運動發展基地。

教育處表示，從教練指導、學校培育到縣府推動「四級五區」體育人才政策，建構完整且穩健人才培訓體系，凝聚「TEAM PINGTUNG」團結拚戰精神。

周春米接見表揚績優選手，新園國中男、女排球隊及東港高中國中部男子足球隊，分別在各項全國賽奪佳績。新園國中男排114學年度國民中學排球甲級聯賽（JHVL）勇奪冠軍，睽違17年再度封王；女排則連續6年挺進全國決賽並奪得季軍。東港高中足球隊114學年度中等學校足球聯賽（5人制）國中男子組奪冠，為屏東添榮耀。

屏東縣新園國中選手方家興（右）在跆拳道項目勇奪冠軍，為屏東代表隊摘下首面金牌，今與縣長周春米（左）合影。記者星君／攝影
屏東縣新園國中選手方家興（右）在跆拳道項目勇奪冠軍，為屏東代表隊摘下首面金牌，今與縣長周春米（左）合影。記者星君／攝影

學校 屏東縣 周春米

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