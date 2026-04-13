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迎戰全中運屏東隊出征 周春米授旗盼再創榮耀

中央社／ 屏東縣13日電

屏東縣在去年全中運共獲81面獎牌，獎牌數為非六都第一名，為迎戰今年賽事，縣長周春米今天授旗，勉勵屏東隊選手在賽場上發揮實力，為屏東再創榮耀。

115年全國中等學校運動會將在18日至23日於嘉義縣登場，屏東縣政府今天舉行授旗典禮，周春米授旗給選手，現場掌聲不斷，展現TEAM PINGTUNG全力迎戰士氣。

周春米會中表示，屏東縣在上屆全中運表現亮眼，奪下27金、22銀、32銅，共計81面獎牌，為非六都第一名，展現新生代運動員潛力與實力；今年經縣內層層選拔，共有834名隊職員代表屏東出征，將在21項運動種類中全力拚戰，期待延續佳績、再創高峰。

周春米提及，屏東縣明年也將承辦全國運動會，成為全國第一個10年內舉辦3場國內最大型綜合賽事的縣市；縣府持續投入資源完善體育環境，包括棒球、網球、羽球等場館建設，並盤點全縣風雨球場需求，打造優質運動發展基地。

屏東縣體育發展中心說明，此次賽事已傳出捷報，新園國中選手方家興於跆拳道項目勇奪冠軍，為屏東代表隊率先摘下首面金牌，為全隊注入強心針；方家興提及，自5年前接觸跆拳道以來，今年第二度參賽便成功奪金，尤其在首戰擊敗上屆冠軍後信心大增，最終一路過關斬將，為屏東爭光，感到十分榮幸與感動。

縣府表示，隨著各項賽事陸續展開，屏東隊將以最佳狀態迎戰全中運，期盼選手在競技場上盡情發揮，用實力與汗水再次寫下屬於屏東的榮耀篇章。

屏東 全中運

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