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高雄2026法國生活節5月登場 首推日光夜色雙主視覺

中央社／ 高雄13日電

今年「法國生活節在高雄」，將於5月22日至24日在衛武營國家藝術文化中心舉辦，市府今天公布活動雙主視覺，邀法國插畫家以活潑創作風格，呈現日夜時段高雄地景風貌。

「法國生活節在高雄」2024年首辦，2025年吸引16萬人次參與，2年累計逾27萬人次；今年將於5月22日至24日在衛武營國家藝術文化中心登場，以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，活動規模升級，內容也更豐富。

高雄市政府今天公布2026年活動主視覺，邀法國插畫家操刀，以活潑創作風格，融合高雄城市意象與法式藝術風格，首度推出「日光」與「夜色」雙主視覺設計，呈現不同時段高雄地景風貌。

日光版本以明亮色調勾勒悠閒輕盈生活節奏，夜色版本透過光影與舞台氛圍，營造浪漫且富有韻律的城市夜景，呼應今年主題「巴黎香榭．交響之夜」。

市府行政暨國際處今天發布新聞稿說明，今年活動將衛武營戶外劇場與周邊草地空間轉化為開放式藝文場域，邀法國廣播愛樂樂團與NSO國家交響樂團演出；還有知名波麗露舞蹈工作坊，邀市民親身體驗法式藝術。

活動期間也將規劃戶外電影區，連續3天放映經典法國電影，並設置法式滾球與足球體驗區；此外，法式市集有甜點烘焙、法式料理、文創設計與生活選品等，並邀在地法式餐廳與烘焙品牌設置期間限定快閃餐廳。

「法國生活節在高雄」由市府行政暨國際處、法國在台協會與台灣法國人協會共同主辦，高雄市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）邀民眾一同走進衛武營，感受結合音樂、藝術與生活美學的台法文化盛會。

法國 高雄

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