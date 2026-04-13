高雄內門高136線截彎取直 打造寬敞通行動線

為改善內門區高136線知名急彎路段行車安全，高雄市工務局新建工程處今天表示，改善工程已於日前開工，透過道路拓寬及線型調整，將有效提升行車安全與視距條件。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，位於內門區內東里與中埔里交界的急彎路段，過去因線型限制，會車空間及行車視線仍有優化空間。

新工處表示，考量整體交通系統發展、公共利益及在地居民實際需求，市府決定進行截彎取直及道路拓寬工程，提升行車安全與道路服務品質，改善工程已完成決標，並於日前正式開工。

此次改善工程預計將道路寬度拓寬至11公尺，整體改善長度約60公尺，工程總經費約新台幣487萬元。目前已進入施工階段，施工期間將視現場狀況，採「半半施工」或短暫封路方式進行，並同步設置明顯改道指標及交通維持措施，以降低施工對用路人影響。

新工處呼籲用路人行經施工路段時，提前改道、減速慢行，並配合現場交通維持標誌及義交人員指揮通行，共同確保行車安全。