離島護理人力不足 澎縣府攜手仁德醫專培育人才

離島護理人力短缺，澎湖縣政府繼育英醫護專校後，今天再與仁德醫專簽署護理人才培育策略聯盟，擴大公費生培育與管道優化，為醫療體系注入護理新血，提升澎湖醫療照護品質與永續發展。

澎湖縣政府「護理人才培育策略聯盟」今天由縣府秘書長林文藻與仁德醫專校長黃柏翔完成簽約，民主進步黨籍議員蘇育德、國民黨籍議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色、衛生局長陳淑娟、在地醫院代表等人在場見證。

林文藻表示，澎湖縣政府自111年起推動五專護理公費培育計畫，將每年培育名額從10名擴大招募至16名，並首度開辦「在校自費生轉公費生」管道，以新台幣64萬元助脫貧，及「畢業即就業」培育理念，讓澎湖子弟在求學路上無後顧之憂，投入醫護領域。

黃柏翔指出，仁德醫專秉持「關懷生命、圓滿人生」理念，建構全人照護的教學體系，更透過教育部「展翅計畫」與各類公費補助，讓學生在校即能銜接臨床場域，未來全力配合縣府透過精實的實務導向教學，確保澎湖子弟學成後，具備充足專業能力返鄉服務。

陳淑娟表示，「醫療在地化」是縣府施政目標，目前除聘請近60位高知名度專科醫師駐診，提供鄉親在地醫學中心等級醫療照護外，為解決護理人員的不足，與國內6所醫護專校聯盟培育35名公費生，第一批8名公費生將在明年返鄉服務。