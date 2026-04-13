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跨越百年重逢再道別 獅子鄉排灣文物返鄉後將啟程回瑞典

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影
「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影

屏東縣獅子鄉去年10月迎來瑞典國家世界文化博物館典藏排灣族百年文物，舉辦「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，展期半年到3月底結束。獅子鄉公所與策展團隊，將在4月15日一早舉行文物返回瑞典祝福儀式，為文化旅程畫下句點。

「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結，民眾認識排灣族文化，也讓當代部落之間的對話與文化連結。

獅子鄉長朱宏恩說，透過珍貴文物，得以回望過去理解來時路，從中攝取力量邁前。未來鄉公所持續投入資源，推動文化保存及教育工作，讓獅子鄉的歷史與文化，更完整地記錄下來。

48件排灣族百年文物，源自20世紀初，流向海外歷史脈絡，歷經百年後回到獅子鄉與族人相見。對部落族人來說，這些文物不只是櫥窗中的展品，是一段段曾真實存在於生活的文化記憶，是祖先留下智慧，也是族群歷史與情感延續。

展覽期間，來自台東縣達仁鄉族人帶著長輩來看展，老人家看到珍貴文物時相當感動。透過展覽認識南排灣族文化底蘊，有人分享家族記憶，也有部落族人第一次明白，原來器物背後，承載不只是工藝，是族群關於生命、土地與時間的故事。

主辦單位指出，展覽結束，這段文化旅程將帶著祝福返回瑞典，4月15日一早6時半，獅子鄉文物陳列館舉行文物返瑞典祝福儀式，以感恩的心，送別VUVU（排灣族語長輩之意），回到海的那一邊，文物也帶著土地記憶與情感，繼續在世界另一端，述說排灣族的故事。

「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影
「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影

「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影
「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家－排灣族百年文物返鄉特展」，歷時4年跨國協作，展出48件南排灣族百年文物，涵蓋傳統服飾、雕刻品、頭飾及生活器具，讓族人近距離與祖先文化重新連結。記者劉星君／攝影

瑞典 文物 屏東 排灣族

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