小港大業北路徵收案惹議 陳麗娜諷市府「民代協調算不算關說？」

高雄市議員陳麗娜因仁武澄清巷拆遷爭議槓上市府，市長陳其邁指她違法關說，陳則提告誹謗；今天市議會都委會報告，陳麗娜再度關切小港區大業北路徵收闢建綠帶涉及居民安置爭議，並語帶反諷質疑民代協助民眾溝通協調「算不算違法關說？」；都委會主委、副市長林欽榮回應，溝通是一回事，強調將依法推動既有計畫。

陳麗娜指出，大業北路用地早在1990年即完成徵收，但歷經前市長時期暫緩執行，至今延宕30年未開闢，期間地方民眾多次陳情協調，如今市府再度推動，引發居民高度不安。

她表示，該案規畫為紅磚道與綠帶設置，但實際執行恐貼近民宅，影響停車與生活空間，48戶面臨房屋可能被切割1/2、甚至3分之1的困境。

陳麗娜強調，在地里長及多位議員，都持續協助民眾與市府溝通，希望能先處理安置、調整方案，例如紅磚道先做，綠帶部分再由人民陳情討論是否變更，提出由民眾承租綠帶等彈性作法。

她意有所指說，這麼多民意代表出來做協調希望政府安置，算不算違法關說？並進一步追問民代幫忙民眾跟市府溝通，是否會涉及違法？

對此，林欽榮表示，「溝通是一回事」，但強調該案屬於法定都市計畫道路範圍，市府已依法提出預算案送議會審議，但很可惜議會並沒有通過，導致工程暫緩。

林欽榮指出，大業北路土地都已完成徵收，目前僅剩地上物拆遷與補償問題，市府立場仍傾向依原都市計畫執行，他也補充，若未來適逢都市計畫通盤檢討，人民陳情仍可依法提出，但整體方向仍須依既有計畫推動，如果沒有預算，市政府也不能執行。

陳麗娜則表示，預算未通過是希望保留討論空間，讓市府重新檢視30年前規畫是否符合當前需求，她強調，30年後需求現況已截然不同，若未與民眾充分溝通強行推動恐引爆更大民怨。