快訊

TVBS裁員資深主播也中！她憶職涯困境：用人生成就公司 卻沒留下自己名字

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

聽新聞
0:00 / 0:00

小港大業北路徵收案惹議 陳麗娜諷市府「民代協調算不算關說？」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
小港區大業北路30年前已被徵收為綠地，但遲未闢建，造成整段綠帶成為違建、危樓、違停集中地，人行道堆放雜物、環境髒亂。記者宋原彰／攝影
小港區大業北路30年前已被徵收為綠地，但遲未闢建，造成整段綠帶成為違建、危樓、違停集中地，人行道堆放雜物、環境髒亂。記者宋原彰／攝影

高雄市議員陳麗娜因仁武澄清巷拆遷爭議槓上市府，市長陳其邁指她違法關說，陳則提告誹謗；今天市議會都委會報告，陳麗娜再度關切小港區大業北路徵收闢建綠帶涉及居民安置爭議，並語帶反諷質疑民代協助民眾溝通協調「算不算違法關說？」；都委會主委、副市長林欽榮回應，溝通是一回事，強調將依法推動既有計畫。

陳麗娜指出，大業北路用地早在1990年即完成徵收，但歷經前市長時期暫緩執行，至今延宕30年未開闢，期間地方民眾多次陳情協調，如今市府再度推動，引發居民高度不安。

她表示，該案規畫為紅磚道與綠帶設置，但實際執行恐貼近民宅，影響停車與生活空間，48戶面臨房屋可能被切割1/2、甚至3分之1的困境。

陳麗娜強調，在地里長及多位議員，都持續協助民眾與市府溝通，希望能先處理安置、調整方案，例如紅磚道先做，綠帶部分再由人民陳情討論是否變更，提出由民眾承租綠帶等彈性作法。

她意有所指說，這麼多民意代表出來做協調希望政府安置，算不算違法關說？並進一步追問民代幫忙民眾跟市府溝通，是否會涉及違法？

對此，林欽榮表示，「溝通是一回事」，但強調該案屬於法定都市計畫道路範圍，市府已依法提出預算案送議會審議，但很可惜議會並沒有通過，導致工程暫緩。

林欽榮指出，大業北路土地都已完成徵收，目前僅剩地上物拆遷與補償問題，市府立場仍傾向依原都市計畫執行，他也補充，若未來適逢都市計畫通盤檢討，人民陳情仍可依法提出，但整體方向仍須依既有計畫推動，如果沒有預算，市政府也不能執行。

陳麗娜則表示，預算未通過是希望保留討論空間，讓市府重新檢視30年前規畫是否符合當前需求，她強調，30年後需求現況已截然不同，若未與民眾充分溝通強行推動恐引爆更大民怨。

市議員陳麗娜關切大業北路徵收闢建綠帶計畫爭議。圖／翻攝自高雄市議會
市議員陳麗娜關切大業北路徵收闢建綠帶計畫爭議。圖／翻攝自高雄市議會

高雄市 林欽榮 陳其邁 陳麗娜

延伸閱讀

蔣萬安拍板 北市公共工程土方 先暫放南港山豬窟

淡北道路停水案理賠將截止 申請件數落差大、責任鑑定4月中出爐

「土方之亂」延燒！工程廢土堆路邊惹民怨 山豬窟最終備案量能曝

北市賣聯開宅 挨批政策矛盾 市府買回部分當社宅

相關新聞

橋頭新市鎮卡30年？ 高雄議員怒轟國土署擺爛嗆「下台謝罪」

橋頭新市鎮開發延宕爭議，高雄議員直指該案歷經30多年仍未完成開發，痛批由中央主責的內政部國土署效率不彰，怒轟不應該擺爛到這種程度，更直言若以行政效率來看「國土署長蔡長展應該下台謝罪」；都市計畫委員會主委、高雄市副市長林欽榮緩頰說，「他很努力了」，強調會反映地方意見盼加速推動。

小港大業北路徵收案惹議 陳麗娜諷市府「民代協調算不算關說？」

高雄市議員陳麗娜因仁武澄清巷拆遷爭議槓上市府，市長陳其邁指她違法關說，陳則提告誹謗；今天市議會都委會報告，陳麗娜再度關切小港區大業北路徵收闢建綠帶涉及居民安置爭議，並語帶反諷質疑民代協助民眾溝通協調「算不算違法關說？」；都委會主委、副市長林欽榮回應，溝通是一回事，強調將依法推動既有計畫。

退休船長用回收玻璃瓶 手工打造大鵬灣帆船賽獎盃

2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮的獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。

三大日狂吸14.5萬人次 屏東爆紅被問：是不是挖到石油

2026屏東三大日音樂節一連三天，12日晚間韓國唱跳女神孝琳、韋禮安、怕胖團、王艷薇、someshiit山姆、陳忻玥輪番獻唱。從清新抒情、都會流行到動感唱跳與熱血樂團，為期3天的音樂盛宴落幕，共吸引14.5萬人次參與，還有網友稱「屏東是挖到石油嗎？」發文者原來是屏東人，連續多年參與三大日。

藤枝林道屢斷屢修 影響部落生計 民代建議移交地方

近年多次颱風豪雨重創藤枝林道，修復進度僅百分之一，藤枝森林遊樂區封閉無法開放。民代質疑林業保育署每年僅編列八百萬養護經費，影響四部落近千名居民生計，建議改由地方接管。林保署認為多數路段非林班地，移交高雄市府較合理，建議納入原民部落聯絡道路系統爭取經費。市府則稱養護需整體規畫。

有「小溪頭」之稱…藤枝森遊區因路斷沉寂 盼再現榮景

藤枝素有「小溪頭」之稱，人造林高大參天，夏季遊客如織。莫拉克風災後命運多舛，距離森林遊樂區入口處約一公里左右的林道大崩壁修復十二年才完工，目前又再度受阻。藤枝林道跟南橫公路一樣，歷年至少投入九億元經費仍無法回復以往的暢行無阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。