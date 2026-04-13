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橋頭新市鎮卡30年？ 高雄議員怒轟國土署擺爛嗆「下台謝罪」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
橋頭新市鎮三期開發案遇環團抗議。圖／高雄市森林城市協會提供
橋頭新市鎮三期開發案遇環團抗議。圖／高雄市森林城市協會提供

橋頭新市鎮開發延宕爭議，高雄議員直指該案歷經30多年仍未完成開發，痛批由中央主責的內政部國土署效率不彰，怒轟不應該擺爛到這種程度，更直言若以行政效率來看「國土署長蔡長展應該下台謝罪」；都市計畫委員會主委、高雄市副市長林欽榮緩頰說，「他很努力了」，強調會反映地方意見盼加速推動。

橋頭新市鎮屬於新市鎮條例案件，由內政部國土署主辦，目前已進入第三期開發，政策方向明確就是推動整體開發，且已完成公開展覽，也經專案小組兩度現地會勘。

不過，三期開發案因1-1道路規畫引發環團意見，導致進度遲滯，方信淵不滿說，第一期至今已30年，第二期橋頭科學園區也已完成，第三期卻遲未到位，整個新市鎮要完整，關鍵就是商業區，否則難以帶動北高雄整體發展。

他強調，橋頭新市鎮是北高雄副都心，副都心如果沒有發展起來，整個北高雄都沒辦法發展，並以人口長年未突破10萬，直言地方發展停滯。

方信淵進一步指，橋頭科學園區已設立，聯外道路卻遲未開闢，道路不通，交通動線亂象多，通勤與產業發展遭受嚴重衝擊。

方信淵痛批國土署效率低落，國家建設停滯30幾年，直言若單純從行政效率「主委也好、國土署署長也好，應該要下台謝罪」，他也喊話中央與市府，現任國土署長蔡長展還是高雄人，更應該積極推動，要求加速開發，帶動地方整體成長。

林欽榮回應，都市計畫採分期分區開發原則，橋頭新市鎮第一期為住宅區、第二期為工業區，目前第三期才啟動，並非完全停擺，而是依序推進。

林欽榮說，權責仍在內政部國土署，地方會持續彙整意見，並透過都市計畫程序反映，促請中央加速審議與開發進程。

內政部 高雄市 橋頭 林欽榮

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