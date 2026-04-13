聽新聞
0:00 / 0:00
退休船長用回收玻璃瓶 手工打造大鵬灣帆船賽獎盃
2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮的獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。
大鵬灣管理處指出，今年帆船賽事獎盃由「捕漁文創工作室」退休船長鄭枝益設計製作，選用回收酒瓶作為主要材料，獨特的橢圓瓶身、玻璃質地及韌性與一般酒瓶相比，加工難度大幅提升。
鄭枝益笑說，「差不多做二瓶，就會壞一瓶。」，看似輕描淡寫的話，道出手作的高門檻與堅持，每件作品更顯珍貴。
鵬管處表示，不同於制式量產獎盃，回收酒瓶經手工切割、噴砂與研磨後，轉化為兼具花器功能作品。獎盃不僅展現材料再生可能性，也體現工藝美學與環境理念的融合，讓獲獎選手增添對海洋的關懷。
鵬管處表示，響落實減碳、減塑方針，今年賽事與清華大學運動事業及政策中心合作，依據ISO14067規範辦理「碳足跡輔導案」。採用「回收玻璃再製獎盃」是落實前一年度輔導案所提出的建議。
參與碳足跡盤查運動事業及政策中心主任黃煜指出，帆船賽事碳足跡計算可說是國內水域運動賽事首創，他觀察到鵬管處與賽事辦理單位推動多項環境友善，包括單位牌重複使用、大包裝採購及廢棄物回收站等，讓2026大鵬灣盃全國帆船錦標賽除了運動觀光賽事，也守護海洋的具體行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。