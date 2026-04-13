退休船長用回收玻璃瓶 手工打造大鵬灣帆船賽獎盃

藤枝素有「小溪頭」之稱，人造林高大參天，夏季遊客如織。莫拉克風災後命運多舛，距離森林遊樂區入口處約一公里左右的林道大崩壁修復十二年才完工，目前又再度受阻。藤枝林道跟南橫公路一樣，歷年至少投入九億元經費仍無法回復以往的暢行無阻。

2026-04-13 00:13