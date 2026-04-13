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退休船長用回收玻璃瓶 手工打造大鵬灣帆船賽獎盃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。圖／鵬管處提供
2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。圖／鵬管處提供

2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮的獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。

大鵬灣管理處指出，今年帆船賽事獎盃由「捕漁文創工作室」退休船長鄭枝益設計製作，選用回收酒瓶作為主要材料，獨特的橢圓瓶身、玻璃質地及韌性與一般酒瓶相比，加工難度大幅提升。

鄭枝益笑說，「差不多做二瓶，就會壞一瓶。」，看似輕描淡寫的話，道出手作的高門檻與堅持，每件作品更顯珍貴。

鵬管處表示，不同於制式量產獎盃，回收酒瓶經手工切割、噴砂與研磨後，轉化為兼具花器功能作品。獎盃不僅展現材料再生可能性，也體現工藝美學與環境理念的融合，讓獲獎選手增添對海洋的關懷。

鵬管處表示，響落實減碳、減塑方針，今年賽事與清華大學運動事業及政策中心合作，依據ISO14067規範辦理「碳足跡輔導案」。採用「回收玻璃再製獎盃」是落實前一年度輔導案所提出的建議。

參與碳足跡盤查運動事業及政策中心主任黃煜指出，帆船賽事碳足跡計算可說是國內水域運動賽事首創，他觀察到鵬管處與賽事辦理單位推動多項環境友善，包括單位牌重複使用、大包裝採購及廢棄物回收站等，讓2026大鵬灣盃全國帆船錦標賽除了運動觀光賽事，也守護海洋的具體行動。

2026大鵬灣全國帆船錦標賽在大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供
2026大鵬灣全國帆船錦標賽在大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供

2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。圖／鵬管處提供
2026大鵬灣全國帆船錦標賽，結合工藝將廢棄玻璃瓶轉化讓人眼睛為之一亮獎盃，還兼具花瓶功能，體現「循環經濟」，落實綠色賽事。圖／鵬管處提供

廢棄物 大鵬灣 碳足跡

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