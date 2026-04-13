三大日狂吸14.5萬人次 屏東爆紅被問：是不是挖到石油

2026屏東三大日音樂節一連三天，12日晚間韓國唱跳女神孝琳、韋禮安、怕胖團、王艷薇、someshiit山姆、陳忻玥輪番獻唱。從清新抒情、都會流行到動感唱跳與熱血樂團，為期3天的音樂盛宴落幕，共吸引14.5萬人次參與，還有網友稱「屏東是挖到石油嗎？」發文者原來是屏東人，連續多年參與三大日。

屏東三大日，從首日懷舊金曲之夜、第二天搖滾之夜後，昨晚登場流行金曲之夜，一早有大批歌迷排隊等候，只為一睹首次來屏東的韓國唱跳女神孝琳的風采，還有定居韓國的歌迷特地返台，從台北到屏東追星，還有粉絲跟隨組曲跳舞，氣氛熱烈。

周春米提到，社群上稱「屏東是挖到石油嗎？」意外爆紅文章。昨晚間才發現發文者原來是屏東人，已連續幾年報到，展現三大日的超高人氣。

「我們是誠意滿滿！」周春米笑說，非常開心看見很多朋友來到屏東一起共享春天音樂節，活動名稱「三」、「大」、「日」合起來正好組成「春」，而「大日」在台語中也有「好日子」的意思，明年邁入第10年，縣府持續邀請精彩的卡司，邀請歌迷明年春天繼續來到屏東聽音樂。

萬眾注目，首度降臨屏東開唱韓國唱跳女神-孝琳，以二代女團SISTAR經典組曲串燒及「This Love」等歌曲炒熱全場，深厚唱跳實力與舞台魅力，讓粉絲大讚「不愧是人稱開全mic的實力唱跳女王！」最後，由怕胖團以「月旁月光」、「魚」等作品掀起全場熱情，直率真摯又充滿能量的樂團風格，為三大日音樂節畫下熱力十足句點。

不少歌手第一次到屏東演出，紛紛感受到屏東鄉親的熱情，縣府表示，「2026屏東三大日音樂節」落幕，接續屏東還有黑鮪魚文化觀光季以及鹽琉趴等精彩活動，暑假期間將推出夏日狂歡祭，歡迎大家走訪屏東，體驗在地最熱情的魅力。

2026屏東三大日音樂節一連三天，吸引14.5萬人次參與，有網友稱「屏東是挖到石油嗎？」發文者原來是屏東人，連續多年參與三大日，縣長周春米到場與樂迷感受音樂熱情。圖／屏東縣政府提供