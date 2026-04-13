新聞評論／澎縣爆預算條件交換說 府會沆瀣一氣

澎湖縣近日爆出以擴大就業名額，換取城鄉發展規畫經費預算過關疑雲。「你要名額，我要過預算」的連動關係若成立，形同宣告府會沆瀣一氣，操弄政策工具各取所需，如此一來，置真正需要就業機會的弱勢民眾於何地？

「擴大就業方案」諸如政府補貼的以工代賑或短期專案，用意在紓緩失業，由於職缺期限短、工作門檻低，向來被視為過度時期的爽缺，以致不少人透過關係卡位，長期以來淪為人情職位，甚或用於選舉綁椿，這類情形在各縣市幾乎是公開秘密，近日在澎湖鬧得沸沸揚揚。

澎湖縣議會臨時會期間，傳有議員找議長商議讓縣府擴大就業方案過關，甚至坦言已對鄉親承諾名額，否則難以交代。之後演變為以就業名額交換城鄉發展預算的爭議，立委楊曜痛批，要議員勿自毀尊嚴；前縣府政顧問郁國麟則質疑「誰想出這種養豬仔的辦法」，籲大家年底用選票扺制被買通的議員。

統整來說，縣府部分預算在議會卡關，若因釋出擴大就業名額給議員諸公做順水人情，換得預算過關，何樂不為。而議員急拿縣府擴大就業配額，不惜放棄預算把關的聖職，圖謀什麼，答案應不容分說。但府會間的「交換」行動，若建立在被作掉工作機會的弱勢者身上，這不是踐踏公平正義，是什麼？

多年來擴大就業方案早已偏離以工代賑初衷，有些縣市民代會拿配額來綁關係、做人情，對沒有「關係」可動用的弱勢來說，連政府基於體恤釋出的工作機會都要拱手讓人，情何以堪。

澎縣府就此事件在臉書說明，穩定短期緊急就業需求一案長期由議員建議推動，縣府是依建議編預算提送審議，無任何交換條件。

只是縣府這番澄清說詞，硬生生把「球」踢回議會，讓慣於拿擴大就業配額的民代進退維谷，落得裡外不是人。