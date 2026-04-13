有「小溪頭」之稱 藤枝森遊區因路斷沉寂 盼再現榮景

藤枝素有「小溪頭」之稱，人造林高大參天，夏季遊客如織。莫拉克風災後命運多舛，距離森林遊樂區入口處約一公里左右的林道大崩壁修復十二年才完工，目前又再度受阻。藤枝林道跟南橫公路一樣，歷年至少投入九億元經費仍無法回復以往的暢行無阻。

藤枝森林遊樂區距離高雄市區約兩個多小時車程，海拔介於一五○○公尺至一八○四公尺間，面積七七○公頃，年平均溫度為攝氏十七度左右，區內擁有豐富的高山林相，是全台灣天然闊葉林保存最好的地方之一。

二○○九年莫拉克颱風重創導致林道柔腸寸斷，藤枝森林遊樂區被迫休園。二○二一年重新開園轟動一時，一度採用線上預約控管人數，山上部落因遊客重返藤枝恢復活力，豈料風光三年又遭遇凱米、山陀兒等颱風侵襲，聯外道路多處邊坡落石及路基流失，開園日期一延再延。

林保署屏東分署坦言，藤枝聯外道路去年再度遭受丹娜絲颱風及○七二八豪雨侵襲，目前一點三、七點三、七點五、十六點五公里及十八至十九點五公里都有受損尚未修復完成。莫拉克風災後，已編列逾九億元進行聯外道路維護管理，因沿線地質破碎及多處坡地具地滑潛勢區，目前林道計畫經費有限，無法全面進行整治，僅能針對優先路段進行維護管理。