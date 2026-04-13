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藤枝林道屢斷屢修 影響部落生計 民代建議移交地方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄藤枝林道近年因颱風豪雨多處受損，位處林道末端的藤枝森林遊樂區也因此封閉無法開放。圖／議員高忠德提供
高雄藤枝林道近年因颱風豪雨多處受損，位處林道末端的藤枝森林遊樂區也因此封閉無法開放。圖／議員高忠德提供

近年多次颱風豪雨重創藤枝林道，修復進度僅百分之一，藤枝森林遊樂區封閉無法開放。民代質疑林業保育署每年僅編列八百萬養護經費，影響四部落近千名居民生計，建議改由地方接管。林保署認為多數路段非林班地，移交高雄市府較合理，建議納入原民部落聯絡道路系統爭取經費。市府則稱養護需整體規畫。

藤枝林道原名荖濃溪林道，全長十九點三公里，一九五七年林務局為配合開發森林資源及安置榮民而開闢修築，以搬運林產物為主要目的，因豪雨侵襲林道受損，目前車輛僅可通行至十八公里處，林道末端的藤枝森林遊樂區封園逾一年。

議員高忠德指出，林業蓬勃發展年代，林道安全看得見、未來也有希望，停止開採木材後，藤枝地區轉發展環境保育及休閒觀光，林保署只重環境保育預算，道路維修經費極少，每年不到八百萬元。

高雄市政府在哪裡？藤枝居民不是市民嗎？」高忠德質疑，寶山里戶籍人口從七一三人降至四八八人，縣市合併至今，市府從未投入任何道路維修經費；過去林保署曾提議道路移撥市府管轄，十四年沒有任何進展，大雪山、太平山及阿里山等地林道有共管經驗，藤枝林道也應該回歸地方政府維管。

桃源區長杜司偉表示，公所曾建議藤枝林道交給市府管轄，未被採納。藤枝是原住民傳統領域，先人墳墓甚至還在遊樂區內，林保署把樹木從山上帶走了，賺了錢卻不好好修路，居民只需要養護單位積極修路，不要再走凹凸不平的道路。

工務局道工處認為，林保署在莫拉克風災後投入很多經費整修藤枝林道，目前邊坡仍屬不穩定狀態，林道入口處是省道台廿七線道路，道路養護必須有連貫性，可讓公路局評估將台廿七線一併養護。

屏東分署回應，藤枝林道僅約一公里道路是在林班地範圍內，其餘路段為國有財產署、原住民保留地及私有地，若移交給高雄市政府管轄應尚屬合理可行，建議市府提報編入原住民族地區部落聯絡道路系統，爭取經費進行通盤維管。

森林遊樂區 高雄市 高雄

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