勝利星村四季各有主題 去年湧820萬人次 周春米喊今年衝破千萬

屏東勝利星村是全台最大規模歷史建築群，縣府持續以四季為主題打造不同節慶體驗，春季市集一連兩天登場，以「花漾宇宙」為主題，結合親子互動與創意美學，讓造訪民眾留下春日回憶。

「不是爸媽帶小朋友來，而是小朋友帶爸媽來！」周春米說，延續屏東兒童節「包圍縣府」熱度，勝利星村這兩天11、12日以「花漾宇宙」為主題，將勝利星村化身為繽紛的親子樂園。

周春米今下午現身勝利星村與孩子們互動體驗、欣賞演出感受春日時光。周春米說，勝利星村是全台最大規模的歷史建築群，縣府持續透過四季主題打造不同節慶體驗。

「春季來看花、夏季喝啤酒、秋季聽民歌，冬季還有年貨大街與餃子王比賽！」周春米說，勝利星村去年突破820萬人次入園，希望今年超過1000萬人次，民眾來體驗四季不同風貌的園區。

市集很熱鬧，有深受親子喜愛「百花彩繪體驗」，讓孩子親手為花朵上色，創意與想像帶回家；「自然花藝DIY」引導親子運用自然素材完成專屬作品，在動手過程中培養美感與觀察力。園區內也設置多處花系打卡裝置，吸引民眾駐足拍照，記錄繽紛時刻。

舞台同樣精彩，連2天分別由如果兒童劇團帶來互動式劇場「愛Party的蚱蜢」，與天馬戲創作劇團演出馬戲音樂劇「雨星奇幻記」，孩子們在歡笑中學習珍惜與分享價值。

「春日花花市集」有超過40個特色品牌，從手作選品到風格美食，打造充滿生活感春日逛遊體驗。

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屏東縣長周春米（中）今下午走訪勝利星村與孩子們互動體驗。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（後排中）今下午到勝利星村與孩子們互動體驗、欣賞演出感受春日時光。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村以春夏秋冬為主題，打造不同市集，春季以「春日花花市集」有超過40個特色品牌，從植物、手作選品到風格美食等，充滿生活感。記者劉星君／攝影