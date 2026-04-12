從「對嘴假唱」到500人齊聚觀看客家大戲 美濃二月戲走過百年歷史

高雄美濃每年農曆二月固定舉辦「二月戲」酬謝神明，繼昨日邀請六里17位伯公安座及祭拜河江後，活動壓軸酬神戲今天近午在天后宮登場，台灣戲曲學院客家戲學系學生帶來專業且精采的「雷峰駿行」演出，逾500名地方人士邊欣賞客家大戲、邊享用「食福饗宴」，具代表性的伯公信仰活動之一圓滿落幕。

農村社會電視不普及，看戲是農民的重要娛樂，二月戲是許多美濃人童年共同回憶，也是瀰濃庄特有文化，每年由中正里、瀰濃里、合和里、東門里及泰安里輪流主辦，主辦單位須負責募款辦活動。

地方人士說，以往庄民會聚集在美濃溪舉辦祭典，祭拜河江、河神後直接在河床搭戲棚演出，不少鄰近鄉鎮的鄉親專程來美濃觀看客家大戲，前些年集資不易，活動愈辦愈簡單，為節省經費，甚至只能邀請對嘴假唱客語台詞的戲班演出。

泰安里長邱國維表示，民間能集資10萬元舉辦活動就很不容易，台語歌仔戲團一場演出只要4萬元，正統客家大戲卻需要花費60萬，所幸3年前地方開始結合客委會收冬戲經費擴大舉辦，經費獲得解決，活動能見度也大增。

客家耆老邱國源指出，二月戲約在日治時期大正10年開始舉辦，雖然有敬天公完神、祭伯公、祭河江等祭儀，但是它不是宗教祭祀活動，活動時間、地點、方位都會因人而變動；日治前期雖無嚴禁演出客家大戲，但是皇民化運動後，卻常有干擾或要求更改戲齣內容，甚至於完全禁演，傳承至今不容易。

美濃二月戲今天上場，現場席開57桌，逾500人齊聚天后宮欣賞客家大戲。記者徐白櫻／攝影

美濃二月戲今天進入最高潮，美濃在地小學生也有演出客家劇。記者徐白櫻／攝影

早年美濃舉辦二月戲時的熱鬧情境，戲棚經常都是直接搭在美濃溪河床演戲。圖／取自邱國源臉書