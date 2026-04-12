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釣客失足落海受困消波塊 澎湖海巡消防聯手救援

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖徐姓釣客11日在外垵漁港防波堤釣魚時，失足落海卡在消波塊縫隙，第七岸巡與警消聯合救援吊掛上岸，護送至三總澎湖醫院治療。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞指出，岸巡外垵安檢所人員昨天傍晚6時5分許，查看港區監視系統時，發現外垵漁港東側防波堤內疑似有民眾落海，港區巡邏安檢人員也回報，一名民眾跌落消波塊縫隙，受困無法自行爬起，立即帶救生救難裝備趕赴現場，並迅速通報西嶼消防分局派員支援。

岸巡安檢所與消防局救援落海民眾以吊車吊掛至岸際碼頭，民眾所幸僅手腳擦傷，由救護車送往醫院治療與觀察。

岸巡表示，徐姓釣客昨天前往外垵漁港防波堤釣魚時，在準備結束離開時，因地面濕滑，不慎失足落海，並卡在消波塊縫隙，所幸岸巡與消防及時救起，釣客意識清楚，僅受皮肉擦傷。

海巡署呼籲，民眾於港區及岸際進行活動時，應注意腳下環境與自身安全，尤其消波塊表面濕滑，極易發生意外。若民眾於海上或岸際產生緊急危難，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將於第一時間投入能量救援，確保民眾生命安全。

澎湖 海巡署

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