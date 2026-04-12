樹木太茂盛引鳥群築巢！高雄左營新莊一路 鳥屎砸人、鳥叫擾民

高雄左營新莊一路是東西向往來重要幹道，沿路快慢車同向分隔島和人行道上種植大量路樹，枝葉茂密且緊鄰民宅，居民抱怨鳥群大量築巢後，鳴叫聲嘈雜影響安寧，甚至有人停等紅燈遭鳥糞「擊中」，民代認為分隔島若暫無法拆除，應加強修剪樹木並定期清洗路面，維持市容整潔。

工務局說，公園處承包廠商每年會依照樹木修剪規範對新莊一路樹木全線修剪，目前正進行人行環境改善工程，將取消綠籬、退縮停車格增加行車空間，同時移置兩側人行道黑板樹，重新規畫樹穴新植合適樹種，但目前快慢分隔島上有大量樹木及路燈，移除工程困難，會視情況改善。

記者直擊發現，左營新莊一路左鄰蓮池潭，右接大新莊地區，為左營區東西向重要幹道，幾乎整條路設置同向分隔島及汽車停車格，汽車駛入慢車道停車時，容易導致慢車道阻塞。此外民眾抱怨分隔島樹木過於茂密，傍晚時鳥群大量聚集，鳴叫聲嘈雜，停等紅燈的民眾也常遭掉落的鳥糞襲擊，馬路和人行道均顯髒亂。

議員陳麗珍表示，新莊一路人行道和分隔島樹木茂密，已影響地方，市府執行樹木修剪時，宜採取「開窗式修枝」方式，修掉內層枝葉，降低鳥群築巢機會，最好同時段全線修剪，避免鳥群移往鄰近路段重新築巢。此外也要加強清洗樹下停車區及人行道。