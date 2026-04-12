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挨批安全設計變事故來源…高雄同向分隔島釀汽機車側撞逾4成

聯合報／ 記者宋原彰林保光郭韋綺／高雄報導
高雄許多大型幹道有同向快慢車分隔島，內側車輛切換車道時易發生側撞。記者宋原彰／攝影
高雄許多大型幹道有同向快慢車分隔島，內側車輛切換車道時易發生側撞。記者宋原彰／攝影

高雄多處幹道設置同向快慢車分隔島，卻增加汽車右轉或切入慢車道時與直行機車側撞風險，用路人抱怨不斷。統計顯示，全市逾四成汽機車事故為側撞，此類路型也引發檢舉潮，駕駛未先駛入慢車道即右轉頻遭舉發，相關違規檢舉數每年增加約千件，民代要求加速評估拆除。

交通局表示，因大型車與機車多，同向分隔島具分流保護作用；近年已對瓶頸路段評估拆除或削切，並增設左右轉道與號誌，降低側撞風險，但移除分隔島需考量路樹移植與經費，會依優先順序與地方共識推動。市府並逐步改善問題路型，像熱河一街至十全二路口分隔島已拆並增設混合車道，避免機車道因減速造成壅塞；德民路亦透過「瘦身」提升順暢度。

依道路工程設計自治條例，四車道以上道路在快、慢車道間可設分隔島，民族路等幹道都有設，但汽車從快車道右轉時卻常與慢車道直行機車側撞。一名汽車駕駛心有餘悸表示，內車道切到外車道極易出車禍。另名駕駛指外切時雖確認沒來車，對方卻可能突然快速衝來，有人被撞還被判未禮讓直行車輛，十分倒楣。

台灣機車路權促進會表示，同向分隔島路段機車禁行內車道，迫使和違停車輛、停車格、自行車和右轉車擠外側車道。汽車雖可提早駛入慢車道再右轉，多數仍習慣到路口才轉，右切不慎即側撞，議員白喬茵擔心，未來科技產業進駐北高雄，這類情形會使交通問題加劇。

另外，近三年不少駕駛人右轉彎時未先駛入外側車道而遭檢舉，警方統計發現，二○二三年有五七七四件，去年已達七八六二件。有駕駛抱怨，原以為不占據外側道右轉是守規則，不料沒先駛入慢車道再右轉才是違規。但也有人開慢車道反遭檢舉，批道交「處處是陷阱」。警方表示，駕駛應於路口前卅公尺打方向燈，換入最外側車道再右轉，未依規定者可罰六百至一千八百元。

行人路權促進會理事林于凱說，以前設同向分隔島是為分隔汽機車，隨著交通型態改變，原本的安全設計反而成為交通事故來源。五年前就主張全面拆除，市府卻未積極行事。

車道 高雄 交通事故 停車格 違停

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