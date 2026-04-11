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5年前喊不可能卻成真 桃園龍德宮媽祖徒步400公里遶境創紀錄

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福場面盛大，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影
來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福場面盛大，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影

來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福，寫下全台宗教活動史上最遠的繞境紀錄，今天傍晚吸引眾多信眾沿途參與，讓整個高雄市區熱鬧非凡，場面盛大。

五年前一句「太遠了不可能」，今年卻在神明指示下化為現實。這場被譽為宗教界「超級馬拉松」的遶境行動，其實早在五年前就曾醞釀。當時五甲龍成宮發出南巡邀約，但因距離過於遙遠而作罷，今年在媽祖聖意指示下，廟方決定突破限制，讓這段跨越南北的信仰之路正式啟程，也讓當年的「不可能」徹底翻轉。

為完成這項艱鉅任務，廟方規劃9天8夜的高強度挑戰。隊伍自桃園出發，一路徒步南行至高雄，香客與隨行人員以雙腳丈量土地，展現驚人的體力與堅定信念，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。

活動最高潮在傍晚時刻，由五甲龍成宮主委吳東居親自盛大接駕，現場鞭炮聲，迎賓煙花此起彼落，廟方依循傳統禮制舉行接駕儀式，鑼鼓喧天、陣頭雲集，展現台灣民間信仰的熱情與凝聚力。此次桃園龍德宮媽祖駕臨高雄五甲龍成宮，不僅是一場宗教盛事，更象徵台灣各地信仰文化的交流與傳承，為地方注入滿滿的正能量與祝福。

主辦單位表示，透過此次會香活動，不僅深化宮廟之間的聯繫，也讓更多年輕世代認識傳統信仰文化，延續媽祖慈悲濟世的精神。

來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影
來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影

高雄五甲龍成宮吳東居親自迎接桃園龍德宮媽祖聖駕。記者劉學聖／攝影
高雄五甲龍成宮吳東居親自迎接桃園龍德宮媽祖聖駕。記者劉學聖／攝影

來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影
來自桃園龍德宮的媽祖聖駕，經過9天8夜跨越400公里南下遶境，今天終於抵達高雄五甲龍成宮，進行會香交流與遶境祈福，也刷新台灣徒步遶境距離的新標竿。記者劉學聖／攝影

桃園 高雄 遶境 媽祖 馬拉松

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