協調馬祖漁船赴陸維修…王忠銘喊不放棄各種可能 知情人士曝卡關全因陸政府

COVID-19疫情後中國暫停馬祖漁船赴中維修。連江縣府多次溝通，中方仍無開放意願。縣府昨於莒光舉辦鄉政座談，針對議員提出漁船赴中維修問題，縣長王忠銘強調，持續溝通，不放棄各種可能。

連江縣政府昨天於莒光鄉舉辦鄉政座談，同為國民黨籍的莒光鄉長陳樂禮與連江縣議員陳貽斌出席。陳貽斌於會中提案指出，疫情前馬祖漁船可赴中維修，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，中國暫停馬祖漁船停靠福建黃岐等港口，導致木頭船無法維修只能任其損壞，希望縣府協調陸方解決。

王忠銘回應時指出，疫情前經交通部航港局開立證明，民眾即可駕駛漁船到黃岐港維修。但疫情後，因黃岐港主管機關之一的海事局不同意，故目前漁船無法赴中維修。他去年起多次協調，還趁今年參加兩馬鬧元宵活動時，當面向中共中央台辦主任宋濤提及，但仍無具體進展。

王忠銘強調，未來會繼續向陸方溝通協調，不放棄任何可能性。

而多名知情人士今天告訴中央社記者，現今兩岸關係較疫情前緊張，漁船赴中又涉及敏感的政治問題，所以很多時候協調「只能做不能說」。包括福州市政府、福州市台辦等都很願意協助，但福建海事局在此事上態度強硬，所以造成協調卡關。

為推動開放馬祖漁船赴中維修，除馬祖區漁會理事長陳泰英於今年1月底赴中國福州爭取外，據了解，中方也透過管道，徵詢馬祖地區具影響力的特定人士，希望能用輿論力量，讓此事有轉圜餘地。