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慶祝美國建國250周年 高市圖攜手AITK辦巡迴展

中央社／ 高雄11日電

為慶祝美國建國250週年，高雄市立圖書館與美國在台協會高雄分處（AITK）合作，即日起在總館推出「美國250週年巡迴展」與「美國英雄主題書展」。

美國在台協會高雄分處長張子霖今天為活動揭幕並說故事給小朋友聽。他說，盼透過照片、複製品及互動展示，引領民眾回顧美國在自由與多元文化發展的故事。

「美國250巡迴展」即日起至4月24日在高市圖總館5樓玻璃屋登場。展覽內容涵蓋美國運動、文學、流行文化、音樂與藝術等主題，並透過歷史脈絡帶領民眾認識美國民主與創新的歷程。現場除設有問答與互動遊戲外，高市圖也同步規劃「美國英雄主題書展」，鼓勵孩子從故事中看見勇氣，啟發對未來的想像。

高市圖館長李金鴦表示，今年適逢美國建國250週年，感謝AITK長期對圖書館的支持，此展覽打造文化交流平台，讓讀者從中認識歷史、開拓視野。為充實活動內容，館方今天特別安排張子霖以生動方式帶領親子閱讀，並邀請傅爾布萊特計畫（The FulbrightProgram）講師，分享亞洲族群在美國的發展歷程與對當代文化的貢獻。

張子霖說，美國建國250週年是重要的時刻，希望透過巡迴展向歷代美國人的貢獻致敬，並期望與台灣這個重要夥伴一同展望合作、創新與相互尊重的未來。展覽期間，館方也準備「限量明信片」與貼紙贈送給觀展民眾。

高市圖表示，此次活動更採跨館串聯模式，總館與各分館自4月至6月共同辦理為期3個月的主題書展，讓閱讀能量在城市各角落發酵。高雄近年與美國在教育、文化及城市交流等面向持續深化，期盼透過圖書館作為橋梁，讓市民在日常生活中接觸更多元的國際文化觀點。

美國在台協會 美國 高雄

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