屏東職人町重新開園 縣府祭20萬現金券邀民眾體驗

屏東市職人町休園10個月進行耐震補強工程，今年初重新開園，招商熱烈，目前有20家店家進駐。勞動暨青年發展處今天舉辦「職人町回歸，Reopen職人新生」記者會，祭出20萬現金券邀請民眾體驗嶄新職人町，支持青年創業。

職人町原為林務局員工宿舍，建物已超過60年歷史，2019年縣府打造為職人町，成為結合美學、創意與在地文化的場域。不過因建物老舊，為提升空間安全與使用品質，縣府進行耐震補強工程，如今重新開張，15家原店家回來進駐，還有5家新店家加入。

縣府勞青處長李雨蓁表示，目前園區有20家品牌進駐，包含米膳町、華哥煎餃、身授同感藝文工作室、菓花及YYZ模型工作室等5家新品牌，橫跨餐飲、攝影、藝文、手作、美容美髮、身心靈、生活娛樂等，園區消費多元。

華哥煎餃店長白心婷說，原本她和先生是在町內市集擺攤，已累積一批固定客源，這次有機會入駐店面，因好停車、近商圈及學區，相信生意會更好。米膳町店長呂錦惠之前在町內開拉麵店，因整修店面移到別處，這次回來決定開日式飯糰店，因先生是日本人，希望將最道地的日式飯糰介紹給屏東鄉親。

為慶祝重新開園，縣府推出20萬元的「現金券同慶活動」，每份200元限量1000份，含「生活時光券」100元及「匠心藝境券」100元，即日起至5月8日於園區內拍照打卡並標記社群，即可至服務中心（B棟1樓）兌換，使用期限至5月31日，歡迎民眾造訪。

屏東市職人町休園今年初重新開園，米膳町為屏東少見的日式飯糰店。記者潘奕言／攝影

屏東市職人町休園今年初重新開園，華哥煎餃原在町內市集擺攤，現入駐店面。記者潘奕言／攝影