快訊

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

要不到生水餃暴走！三重婦大鬧八方雲集 意外揪出老公是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

迎澎湖觀光季 海管處東吉嶼淨灘並修復手作步道

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖觀光季啟動，內政部國家公園署海洋國家公園管理處10日進行春季淨灘與修護東吉手作步道，讓島嶼與岸際恢復自然風貌與潔淨。

海洋國家公園管理處發布新聞稿指出，澎湖望安東吉嶼海岸線，不堪東北季風肆虐，堆積海漂廢棄物；全長1.35公里的東宮手作步道，部分路段因雜草與仙人掌蔓生而辨識不易，加上步道指引的石堆崩落，影響通行安全，因而進行春季淨灘與修復守作步道。

海管處表示，包括東吉社區居民、台灣承諾公益協會、千里步道協會、特戰與海洋志工等單位，不懼路途遙遠跨海前來，在海管處人員協助下進行岸際淨灘、清除蔓生植被、重新堆砌指引石堆與受損步道修復補強，讓岸際與步道恢復潔淨與可辨識性的通行安全，千里步道協會還跨域至東嶼坪修復前山路段。

海管處表示，除了修復東吉嶼等手作步道，志工們考量島上資源有限，還利用晚間休息時間，為在地居民、志工及海管處東吉管理站人員進行義剪服務，讓島上居民滿滿感謝。

觀光 內政部 國家公園

延伸閱讀

守護15條登山步道 汐止區公所有巡山員巡守維護

拿命救命！玉管處慶41周年 首代巡山員方有水：每次都生死一線

高雄大林蒲遷村 緊鄰掩埋場 居民情何以堪

垃圾山也能變美地 高雄都會公園 網站推薦必遊

相關新聞

屏東職人町重新開園 縣府祭20萬現金券邀民眾體驗

屏東市職人町休園10個月進行耐震補強工程，今年初重新開園，招商熱烈，目前有20家店家進駐。勞動暨青年發展處今天舉辦「職人町回歸，Reopen職人新生」記者會，祭出20萬現金券邀請民眾體驗嶄新職人町，支持青年創業。

大鵬灣帆船生活節開跑 辣妹水上鋼鐵人表演吸睛

「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，主辦單位大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府攜手邀請韓國超人氣IP「Kakao Friends」進駐，打造大鵬灣成為海陸樂園。開幕活動由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕，精彩表演吸引民眾觀賞。

戰爭衝擊釀缺料危機！高雄瀝青吃緊 路平工程恐撐不過下個月

中東戰事衝擊瀝青供應，高雄道路挖掘申請量由七百件驟降至七件，綠營民代指市府六月底恐因瀝青斷料，道路工程陷入停擺。藍營議員指瀝青價格上漲，料源緊縮，施工卻未優先排入危險路段，應變不足。工務局坦言瀝青無法隨叫隨到，現階段只能看庫存派工。

屏東興海漁港大變身漁民樂 海巡艦艇進駐守護東南海域

屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，在縣長周春米與總統府秘書長潘孟安等人見證下，海巡艦艇與漁船緩緩駛入港區。完工後的漁港不但設備更完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。

高雄夜經濟踩線？酒吧深夜噪音惹民怨 民代促市府上緊發條

高雄市力推夜經濟，卻接連傳出酒吧進駐住宅區、深夜噪音擾民，引發民怨。議員指出，違規酒吧愈來愈多，且查處開罰又明顯拖延，要求市府上緊發條。對此，都發局強調，裁罰達3次以上且未改善，將採取停業或斷水斷電措施。

獨／屏東環保局4年開罰35次 東港囤積戶垃圾堆鄰居門前清出200公斤

屏東縣東港鎮重劃區一處逾千萬元透天厝屋主潘女長期在門口堆積資源回收物，淪為垃圾山，鄰居不堪其擾，這次潘女將資收物堆放在住家附近鄰居一樓住處門前周邊，該處承租人向潘女反映遭吃閉門羹。環保局獲報後，今上午請清潔隊強制清除，清出200公斤垃圾。環保局4年來對潘女開罰35次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。