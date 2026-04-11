迎澎湖觀光季 海管處東吉嶼淨灘並修復手作步道

澎湖觀光季啟動，內政部國家公園署海洋國家公園管理處10日進行春季淨灘與修護東吉手作步道，讓島嶼與岸際恢復自然風貌與潔淨。

海洋國家公園管理處發布新聞稿指出，澎湖望安東吉嶼海岸線，不堪東北季風肆虐，堆積海漂廢棄物；全長1.35公里的東宮手作步道，部分路段因雜草與仙人掌蔓生而辨識不易，加上步道指引的石堆崩落，影響通行安全，因而進行春季淨灘與修復守作步道。

海管處表示，包括東吉社區居民、台灣承諾公益協會、千里步道協會、特戰與海洋志工等單位，不懼路途遙遠跨海前來，在海管處人員協助下進行岸際淨灘、清除蔓生植被、重新堆砌指引石堆與受損步道修復補強，讓岸際與步道恢復潔淨與可辨識性的通行安全，千里步道協會還跨域至東嶼坪修復前山路段。

海管處表示，除了修復東吉嶼等手作步道，志工們考量島上資源有限，還利用晚間休息時間，為在地居民、志工及海管處東吉管理站人員進行義剪服務，讓島上居民滿滿感謝。