屏東職人町整修回歸 邀入園打卡換現金券限量千份

屏東青年創業基地「職人町」歷經10個月整修，今天重新開園，屏東縣政府推出現金券同慶活動，5月8日前在園區內打卡就可兌換、限量1000份，邀民眾感受青年職人精神。

座落於屏東市區、由林務局舊宿舍群活化再生的青年創業基地「職人町」，發展為結合美學、創意與在地文化的指標場域，為提升空間安全與使用品質，縣府歷時約10個月整備，進行耐震補強工程，今天舉行「Reopen職人新生」記者會，正式宣告回歸營運，縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁與民眾一同見證職人町嶄新風貌。

縣府表示，為慶祝重新開園，推出總額20萬元的「現金券同慶活動」，每份200元含生活時光券100元及匠心藝境券100元，限量1000份。

李雨蓁表示，職人町不僅是青年創業重要基地，更是展現屏東品牌力與生活美學窗口，此次透過現金券活動，希望帶動人潮回流，讓更多人走進園區、認識品牌、支持在地青年創業，目前園區共有20家品牌進駐。

縣府提及，今天起至5月8日止，於園區內拍照打卡並標記社群，就可至服務中心兌換限量現金券，其中「生活時光券」可於全園區店家使用，「匠心藝境券」則適用於文創、手作及服務類品牌，使用期限至5月31日，讓民眾在活動期間盡情體驗職人町多元魅力，並推廣青年職人精神。